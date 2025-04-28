人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）在第十个中国航天日、神舟二十号载人飞船胜利飞天之际，英雄航天员聂海胜走进中国航天科工集团二院，以《不忘初心、牢记使命，永做新时代中国航天事业的奋斗者攀登者》为题，为该院600余名职工及职工子女带来一场航天精神传承课。

“我们都站在巨人肩膀上，只有不忘来时路，才能走好未来的路。”聂海胜以三次问鼎苍穹的传奇经历与深厚的爱国情怀，讲述了一个个藏在飞天征程中的动人故事。

入选航天员，并不意味着拿到了太空“入场券”。讲座中，聂海胜介绍了航天员的训练日常：超重耐力训练、野外生存训练、水下训练......每一次挑战极限、突破自我，都深刻诠释了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神。

聂海胜还分享了自己在太空中的见闻和摄影作品，让职工和孩子们体验航天员的视角。当太空中曙光渐渐出现，现场发出了长久的惊叹。“在太空，一天可以看16次日出。”孩子们在欢笑中思考着宇宙的奥秘。

互动环节中，孩子们的提问天马行空：在太空中可以看到我们的学校和爸爸妈妈工作的场所吗？航天员的氧气从哪里来？聂海胜用通俗易懂的语言，真诚、细致地回答了孩子们的问题，并鼓励孩子们好好学习，长大后加入建设航天强国的队伍。

从震撼人心的太空奇遇分享，到萌趣童真的互动问答，再到薪火相传的精神传递，这场活动将航天梦想的种子深深播撒在每个人心中。正如聂海胜在谈起太空授课时说道：“给孩子内心种下了一颗小小的种子。这颗种子一旦发芽、开花、结果，就非常了不起。”

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经