人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2025年，水利部将继续联合最高人民检察院开展为期一年的黄河流域水生态保护专项行动，进一步加大执法力度，以“天空地水工”感知体系和中央巡视、审计、环保督察以及人大代表、政协委员、媒体、社会监督等发现的涉水违法问题为重点，对水资源管理、河湖库管理保护、水土保持监管等领域问题进行集中整治，打好黄河保护治理攻坚战，推动黄河保护法等法律法规落地见效，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展。

据悉，水利部与最高人民检察院自2022年共同建立水行政执法与检察公益诉讼协作机制以来，已经组织开展3项专项执法活动，成效显著。各大流域、各级水利部门加强与各地检察机关协同，以法治的力量为推动实施黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略提供了有力保障。

水利部公布数据显示，2024年，水利部组织开展黄河流域（片）水土保持专项执法行动，依法查处水土流失违法项目68个，将12个问题线索移送检察机关。2023年，水利部与最高人民检察院联合开展黄河流域水资源保护专项行动，查处违法问题近千个，追缴水资源费（税）近亿元，持续推动解决涉水突出问题，建立了一批长效机制。水行政执法力度不断加大，沿黄各省区共查处涉水违法案件1.2万余件，一批长期想解决而没能解决的水事难题得到有效解决。2023年，水利部与最高人民检察院联合最高人民法院、公安部、司法部等在全国范围开展河湖安全保护专项执法行动，针对黄河流域涉河湖突出问题，收集线索7259条，查处水事违法案件2238件。

水利部政策法规司有关负责人表示，下一步，水利部门将进一步加强与检察机关的协作配合，创新协作模式，提升执法效能。联合建设黄河流域检察公益诉讼协同平台，全面拓展协作空间、深化协作内容。

(责编：孙红丽、高雷)

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