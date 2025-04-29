本报记者 刘志强

4月28日，国务院新闻办公室召开发布会，邀请有关部门负责同志介绍稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措（以下简称“若干举措”）。

支持就业、稳定外贸发展、促进消费、积极扩大有效投资、营造稳定发展的良好环境……国家发展改革委副主任赵辰昕表示，若干举措的出台实施将对经济形成有力支撑，能够促进经济平稳健康发展和保持社会大局稳定。

支持就业

加快兑现稳岗返还、担保贷款、就业补贴，对企业加大扩岗支持

人力资源社会保障部副部长俞家栋介绍，面对当前外部冲击影响加大、就业压力持续上升，将全力确保就业局势总体稳定，重点采取五方面措施。

持续挖潜扩容就业空间。围绕新质生产力发展、消费新热点打造、重点工程项目实施、基本民生服务等领域出台激励政策，加大岗位释放力度，并积极拓展新的就业增长点。

打好稳就业政策组合拳。全面落实存量政策，加快兑现稳岗返还、担保贷款、就业补贴。加快推出增量政策，对企业加大扩岗支持，对个人加大就业补贴支持，对受关税影响较大的企业提高失业保险稳岗返还比例。

突出保障重点群体就业。启动就业服务攻坚行动。拓展外出务工和就近就业渠道，加大以工代赈支持，促进农民工就业增收，稳住3000万脱贫人口的务工规模。强化困难人员就业援助。

加大职业技能培训力度。深入实施“技能照亮前程”行动，推动培训和就业、增收更好挂钩。

加强就业公共服务。动员公共就业服务机构等组织专场招聘，定向投放岗位，帮助劳动者转岗就业。

俞家栋表示，当前就业政策工具箱充足，在激励企业吸纳就业、支持企业稳岗扩岗等方面都作了政策储备，将根据形势变化及时推出。

稳定外贸发展

加大真金白银支持力度，降低外贸企业内销成本

“为帮助外贸企业应对外部风险挑战，我们将抓好已出台稳外贸政策落地见效，适时推出新的增量政策措施。”商务部副部长盛秋平介绍。

加快内外贸一体化改革。4月22日，有关部门出台帮助外贸企业拓内销、加快内外贸一体化的“一揽子”政策，对受到关税影响较大的企业加强市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等方面支持。下一步，将加大真金白银支持力度，降低外贸企业内销成本。同时，积极推动汽车、家电等外贸企业加入“以旧换新”支持范围，并在轻工、纺织服装、食品等重点行业深入开展产销对接。

帮助开拓国际多元市场。继续发挥广交会等展会平台作用，加大国内展会费用减免优惠政策支持，加强国际展会外经贸资金帮扶。

加强贸易金融支持保障。有关部门将进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，让外贸企业更有底气接单。同时，发挥好小微企业融资协调工作机制作用，推动低成本资金直达小微外贸企业，优化对外贸企业的汇率避险服务。

促进消费

扩围提质实施消费品以旧换新，推动汽车流通消费改革

盛秋平表示，将推出细化举措，增强消费对经济增长的拉动作用。

扩围提质实施消费品以旧换新。下一步，将持续提升政策效能，让消费者更快更好享受政策红利。

推动汽车流通消费改革。支持有条件的地方在新车、二手车、报废车、汽车后市场等各环节，积极创新、先行先试；鼓励相关地区优化汽车限购限行措施；建设全国汽车全生命周期信息平台，畅通二手车消费；支持地方发展汽车改装、房车露营等汽车后市场。

实施服务消费提质惠民行动。将制定支持服务消费的一揽子政策措施，开展“服务消费季”等扩消费活动，打造服务消费热点，不断扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给。

据介绍，近期，今年第二批消费品以旧换新资金已经下达，前两批共下达超过1600亿元。有关部门将建立实施育儿补贴制度，创设专项再贷款工具，加大对服务消费重点领域和养老产业的支持。

积极扩大有效投资

加快消费基础设施、社会领域投资，制定实施充电设施“倍增”行动

“我国扩大内需有巨大的潜力和空间。”赵辰昕表示。目前，我国全社会设备存量资产净值约40万亿元。随着高质量发展深入推进，每年设备更新换代投资需求将超5万亿元。新型城镇化战略正在深入实施，常住人口城镇化率每提高1个点，能拉动万亿元规模投资需求。以城市地下管网建设改造为例，初步统计，未来5年，需更新改造燃气、排水等各类管道约60万公里，能够创造约4万亿元投资需求。

扩大投资方面将采取的主要举措有：将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围，加快消费基础设施、社会领域投资，制定实施充电设施“倍增”行动，支持城区常住人口300万以上的城市特别是超大特大城市建设停车位。力争6月底前，下达2025年“两重”建设和中央预算内投资全部项目清单，同时设立新型政策性金融工具，解决项目建设资本金不足问题。此外，设立国家创业投资引导基金，推进人工智能与60个重点行业方向、700个基础场景深度融合。

营造稳定发展的良好环境

加大对实体经济金融支持

若干举措提出持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济金融支持等措施。

“今年以来，人民银行综合运用多种货币政策工具，强化各项政策协同发力，督促银行持续优化信贷结构，推动经济持续回升向好。”中国人民银行副行长邹澜表示，下一步，将加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足适度宽松的货币政策，根据国内外经济形势和金融市场运行情况，适时降准降息，保持流动性充裕。同时，创设新的结构性货币政策工具，精准加力稳就业、稳外贸、促消费、扩投资。

具体举措包括：更大力度推动落实创业担保贷款政策，加大对重点群体创业就业的支持力度；指导金融机构对外贸依存度高、暂时遇到困难、产品有竞争力的中小企业，不抽贷、不断贷，保障合理融资需求；聚焦文旅体育、餐饮住宿、教育培训等领域，加大金融支持力度；支持金融机构创新金融工具，加大中长期贷款投放力度，做好“两新”“两重”等重点领域的融资支持等。

记者手记

宏观调控的又一次关键出手

关键时刻，宏观调控再出手，主打“快、准、实”。

出手快。为应对外部环境急剧变化的不确定性，我们统筹国内经济工作和国际经贸斗争，充分备足预案。中共中央政治局4月25日召开会议指出：“要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱”。时隔三天，若干举措发布，展现了稳定经济大盘的坚定决心。

方向准。“支持就业”就是要千方百计稳住就业基本盘。“稳定外贸发展”将助力企业在市场变幻中站稳脚跟。“促进消费”“积极扩大有效投资”将更好发挥内需“主动力和稳定锚”的作用。“营造稳定发展的良好环境”，将更好稳定市场预期、激发经营主体活力。若干举措直面问题，精准施策。

举措实。对企业加大扩岗支持、降低外贸企业内销成本、保障中小企业合理融资需求……一项项务实举措将化为工作实效，让企业和群众更有获得感。

宏观政策是推动高质量发展的有力支撑。相信随着若干举措加快实施、既定政策落地见效，中国经济巨轮将继续平稳向前。

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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