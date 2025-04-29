碳达峰碳中和绿色发展论坛在京举行
2025年04月29日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月28日电 （记者寇江泽、刘温馨）今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，也是“双碳”目标提出5周年。4月28日，2025碳达峰碳中和绿色发展论坛在京举行。论坛以“推动绿色低碳发展 助力中国式现代化”为主题，旨在深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，搭建对话交流平台，共享经验成果，为加快经济社会发展全面绿色转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，进一步凝聚共识、汇聚力量。
人民日报社副社长胡果，国家发展和改革委员会、自然资源部、生态环境部等部委相关司局负责同志，中国工程院院士、原副院长杜祥琬等专家学者出席论坛。
来自中核集团、中国华能、中国华电、国家电投、中国建筑、中交集团、中国南水北调集团、中国中煤、贵州茅台、京东集团、西凤集团等企业和地方的嘉宾，分享了在落实“双碳”行动、推进美丽中国建设方面的创新实践。
《 人民日报 》（ 2025年04月29日 06 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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