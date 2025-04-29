多部门详解五方面若干举措——

本报记者 邱海峰

4月28日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委等部门相关负责人重点介绍稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措，回应外界关切。据了解，若干举措注重突出针对性和可操作性，注重增强企业和群众的获得感，将对经济形成有力支撑，能够促进经济平稳健康发展和保持社会大局稳定。

举措成熟一项出台一项

国家发展改革委副主任赵辰昕在发布会上介绍，若干举措具体包括五方面内容。

在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等几项具体举措。

在稳定外贸发展方面，主要包括一业一策、一企一策加大支持力度，帮助出口企业规避风险，扩大服务产品“出海”，鼓励外资企业境内再投资等几项具体举措。

在促进消费方面，主要包括扩大服务消费，强化失能老年人照护，推动汽车消费扩容，构建技能导向的薪酬分配制度等几项具体举措。

在积极扩大有效投资方面，主要包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性、设立新型政策性金融工具等几项具体举措。

在营造稳定发展的良好环境方面，主要包括持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济的金融支持等几项具体举措。

赵辰昕表示，若干举措与去年9月一揽子增量政策、中央经济工作会议和全国两会部署任务形成接续，是应对外部环境变化的重要举措，将成熟一项、出台一项。“国家发展改革委将积极会同各有关方面抓好若干举措落实，常态化、敞口式做好政策预研储备，充分备足预案，不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，根据形势变化及时出台增量储备政策。”赵辰昕说。

全力确保就业局势总体稳定

今年一季度，全国城镇新增就业308万人，同比增加5万人，快于时序进度。人力资源社会保障部副部长俞家栋表示，接下来将全力确保就业局势总体稳定。

持续挖潜扩容就业空间。落实岗位挖潜扩容实施方案，围绕新质生产力发展、消费新热点打造、重点工程项目实施、基本民生服务提供等重点领域，出台激励政策，加大岗位释放力度。积极拓展新的就业增长点。

打好稳就业政策组合拳。对已出台的存量政策要全面落实，加快兑现稳岗返还、担保贷款、就业补贴，延续实施降低失业和工伤保险费率。加快推出增量政策，对企业加大扩岗支持，对个人加大就业补贴支持，对受关税影响较大的企业提高失业保险稳岗返还比例等。

突出保障重点群体就业。加快落实做好2025年高校毕业生等青年就业17条措施，启动就业服务攻坚行动，稳定就业水平。拓展外出务工和就近就业渠道，稳住3000万脱贫人口的务工规模。强化困难人员就业援助，落实“两优惠三补贴”政策。

加大职业技能培训力度。推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，落实差异化补贴支持，推动培训和就业、增收更好地挂钩。

加强就业公共服务。动员公共就业服务机构和人力资源服务企业，面向受关税影响的城市、园区等，组织专场招聘，定向投放岗位，帮助劳动者转岗就业。加强灵活就业和新就业形态权益保障。

“我们的就业政策工具箱充足，在激励企业吸纳就业、支持企业稳岗扩岗、促进劳动者提升技能和就业创业等方面都作了政策储备，将会根据形势变化及时推出。”俞家栋说。

更好发挥内需主动力作用

当前，内需越来越成为中国经济发展的主要引擎。赵辰昕表示，从今年一季度情况看，各项宏观政策进一步持续发力显效，内需潜力加快释放。

“作为全球第二大经济体和拥有14亿多人口的大国，我国扩大内需有巨大的潜力和空间。”赵辰昕说，更好发挥内需主动力作用，具体思路和方法非常明确，就是增加中低收入群体收入，大力提振消费，扩大有效投资，做强国内大循环。

国家发展改革委表示，将扎实做好三方面工作。

提振消费方面，近期已经下达了今年第二批消费品以旧换新资金，前两批一共下达超过1600亿元，后续还有1400亿元左右。建立实施育儿补贴制度，创设专项再贷款工具，加大对服务消费重点领域和养老产业发展的支持。深入实施提振消费专项行动并抓紧出台各领域专项措施，指导限购城市针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体定向增发购车指标。

扩大投资方面，加快消费基础设施、社会领域投资，制定实施充电设施“倍增”行动，支持城区常住人口300万以上的城市特别是超大特大城市建设停车位。同时，力争6月底前下达2025年“两重”建设和中央预算内投资全部项目清单，同时设立新型政策性金融工具，解决项目建设资本金不足问题。

畅通循环方面，加快建设全国统一大市场，开展为期半年左右的市场准入壁垒清理整治行动，加快出台民营经济促进法，帮助外贸企业拓内销；加快科技创新和产业创新深度融合，设立国家创业投资引导基金，推进人工智能与60个重点行业方向、700个基础场景深度融合。

“随着各项扩消费政策持续发力，消费将继续呈现平稳发展态势，我国超大规模市场的活力和潜力将进一步释放。”商务部副部长盛秋平说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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