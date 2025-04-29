打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度民航旅客运输1.9亿人次

2025年04月29日06:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京4月28日电（记者严冰）记者从中国民航局27日举行的例行新闻发布会上获悉，一季度，民航全行业累计完成旅客运输量1.9亿人次，同比增长4.9%。

　　民航局航空安全办公室副主任李勇在发布会上表示，一季度，民航全行业累计完成运输总周转量385.9亿吨公里，同比增长10.5%；累计完成货邮运输量224.3万吨，同比增长11.7%。

　　运行保障方面，一季度，民航全行业共保障各类飞行158.1万班，日均17564班，同比增长7.3%。航班正常率为94.5%，同比增长4.9个百分点。

　　李勇表示，一季度未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
护航黄河流域生态保护和高质量发展 水行政执法与检察公益诉讼协作持续推进
　　人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2025年，水利部将继续联合最高人民检察院开展为期一年的黄河流域水生态保护专项行动，进一步加大执法力度，以“天空地水工”感知体系和中央巡视、审计、环保督察以及人大代表、政协委员、媒体、社会监督等发现的涉水违法问题为重点，对水资源管理、河湖库管理保护、水土保持监管等领域问题进行集中整治，打好黄河保护治理攻坚战，推动黄河保护法等法律法规落地见效，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展。 据悉，水利部与最高人民检察院自2022年共同建立水行政执法与检察公益诉讼协作机制以来，已经组织开展3项专项执法活动，成效显著。…
分布式光伏快速发展 助力零碳生活加速落地
　　在江苏常州某工厂的屋顶，23万平方米光伏板正将阳光转化为绿色电能，每年为生产基地提供30%的清洁电力；在广东佛山，某企业屋顶电站并网三年间，不仅实现园区40%用电自给，更通过绿电交易机制将剩余电力转化为碳资产。 近年来，随着新能源的快速发展，分布式光伏已成为光伏发电的重要发展方向。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部