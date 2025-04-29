一季度民航旅客运输1.9亿人次
2025年04月29日06:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月28日电（记者严冰）记者从中国民航局27日举行的例行新闻发布会上获悉，一季度，民航全行业累计完成旅客运输量1.9亿人次，同比增长4.9%。
民航局航空安全办公室副主任李勇在发布会上表示，一季度，民航全行业累计完成运输总周转量385.9亿吨公里，同比增长10.5%；累计完成货邮运输量224.3万吨，同比增长11.7%。
运行保障方面，一季度，民航全行业共保障各类飞行158.1万班，日均17564班，同比增长7.3%。航班正常率为94.5%，同比增长4.9个百分点。
李勇表示，一季度未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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