1至3月，全国贸促系统累计签发各类证书增长14.91%——

日前，位于安徽省芜湖市鸠江区的埃夫特智能机器人股份有限公司生产车间里一派繁忙景象，工人正在进行工业机器人组装作业，供应海外市场。该公司生产的工业机器人可广泛应用于汽车、电子制造等行业。

王玉实摄（人民视觉）

本报北京4月28日电（记者李婕）近期，美国以各种借口对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税。为深入了解广大外贸企业受美加征关税影响，有针对性地为企业做好贸易促进服务，中国贸促会面向全国1100余家外贸企业开展问卷调查。调研显示，有近50%的企业表示将减少对美业务，同时有75.3%的企业计划拓展新兴市场弥补对美出口减少份额。

这是记者从中国贸促会4月28日举行的新闻发布会上获悉的。据介绍，受访企业普遍表示，频繁变化的关税政策大大增加了不确定性，让企业难以做出长远规划，但办法总比困难多。在政府一揽子稳外贸支持政策帮扶下，广大外贸企业正在开辟增量市场、拓展内销市场、联动增强供应链韧性，审时度势，积极作为，千方百计克服当前的挑战。

数据显示，1至3月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书178.05万份，较上年同比增长14.91%。“反映今年一季度我国外贸顶压前行，实现规模增长、质量提升、平稳开局。”中国贸促会新闻发言人赵萍说。

赵萍表示，面对“对等关税”政策带来的不确定性，各部门和地方密集出台了多项稳外贸支持政策举措。贸易投资促进是中国贸促会的“立身之本”，将充分发挥“联通政企、融通内外、畅通供需”独特功能作用，尽最大努力为广大外贸企业提供力所能及的最大帮助。

提供最大便利。进一步简化原产地证书等商事认证办理，今年以来，全国贸促系统累计签发各类原产地证书205.6万份，签证金额共计1294.9亿美元，其中优惠原产地证书81.6万份，签证金额共计282.66亿美元。中国贸促会将进一步加快对企业赴国外参展办展审批，截至目前，已审批2025年计划出国展览项目1235项。同时，已在贸企通平台发布贸易资讯近万条，帮助企业第一时间了解海外市场变化和寻找商机。

搭建最广平台。今年以来，中国贸促会已组织184批次中国企业家代表团赴45个国家和地区交流访问。组织企业与当地商协会机构和对口企业进行广泛的商务洽谈，取得丰硕成果，实打实助力企业抓订单、拓市场。今年7月16日至20日，第三届链博会将在北京举行，将继续通过精彩展览展示和丰富配套活动帮助企业找到互利合作的好朋友和好伙伴。同时，中国贸促会还将办好上合组织工商论坛、2025年全球贸易投资促进峰会、粤港澳大湾区发展工商大会、全球工商法治大会、中国—东盟商务与投资峰会、中国—拉美企业家高峰会等一系列重要经贸活动，为企业在周边国家和全球范围开展贸易与投资提供促进服务。

形成最强保障。商事法律服务是帮助外贸企业应对当前严峻复杂形势的有力武器。今年一季度以来，中国贸促会所属贸仲委受理涉外案件194件，案件涉及55个国家和地区；海仲委受理案件45件；商法中心受理商事调解案件316起；专商所、港专公司代理专利、商标申请近1.5万件；牵头发起成立的国际商事争端预防与解决组织全球总部新址正式启用。“我们将全力为外贸企业出海保驾护航。”赵萍说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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