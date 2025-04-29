本报长春4月28日电（记者郑智文）吉林省人民政府办公厅日前印发《吉林省提振消费专项行动实施方案》（以下简称《实施方案》），旨在聚焦全方位扩内需，以增收减负提高消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境提升消费意愿，切实增强消费对经济的基础性作用。

《实施方案》从“积极促进居民增收”“全力帮助居民减负”“持续提升消费质量”“加快更新大宗消费”“着力提升消费品质”“不断优化消费环境”六个维度入手，实施24条重点举措。其中，明确设立1亿元首发经济高质量发展专项资金，支持开设和引进特色首店、举办首发活动等；2025年认定5个以上省级夜间消费集聚区，打造10个以上夜间消费新场景。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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