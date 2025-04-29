世界互联网大会亚太峰会在港举办——

本报记者 张 盼

图为2025年世界互联网大会亚太峰会现场。

主办方供图

2025年世界互联网大会亚太峰会近日在香港举办。峰会以“数智融合引领未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，吸引全球50多个国家和地区的近千名嘉宾参会。

“本次峰会选址香港，充分证明香港作为国际创新科技中心的地位日益提升，也反映香港正持续融入国家发展大局。”香港特区行政长官李家超说。

数智赋能

世界互联网大会除每年主办乌镇峰会，今年选址香港首次主办亚太峰会。峰会期间举办主论坛暨数智未来论坛，聚焦探讨打造数智未来坚实底座、人工智能+千行百业、数智时代的安全与治理。3场专题论坛分别就人工智能大模型、数字金融、数字政府与智慧生活展开深入讨论。

全国政协副主席王勇在峰会上致辞表示，中国政府始终以开放姿态拥抱数字时代，致力于与各国各地区分享互联网发展带来的机遇和红利，为破解发展赤字、深化经贸合作，促进不同文明交流互鉴作出积极贡献。中方愿与各国并肩同行，坚持走开放融通、合作共赢之路，携手推动技术创新，深化交流合作，维护网络空间安全稳定，构建良好治理秩序，以数字之力拉紧世界经济纽带，惠及更多人民，共同推进世界迈向数智融合的美好未来。

中国国家互联网信息办公室主任、世界互联网大会理事长庄荣文致辞表示，峰会以“数智融合引领未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，就是要顺应信息时代发展潮流，聚焦人工智能发展与安全，深化交流、凝聚共识、增进合作，把握数智融合发展机遇，为亚太发展塑造新动能新优势，共同建设更加美好的“数字未来”。

“本次峰会选址香港，必将加速香港建设国际创新科技中心的步伐，促进亚太区数字经济的蓬勃发展。”国务院港澳事务办公室副主任、中央政府驻港联络办主任郑雁雄指出，香港是互联网发展的先行地区，当好数智融合发展的“超级联系人”“超级增值人”，共同推动构建网络空间命运共同体，必将成为互联网创科、互联网产业、互联网文化的崭新发展高地。

创新引领

“香港科技产业发展取得亮眼成果。”李家超介绍，“深圳—香港—广州”连续5年于全球百强科技集群中位列第二，充分体现粤港澳大湾区发展中，香港以卓越研发能力和国际化营商环境，与内地科技产业的创新实力的有机结合。具有“一河两岸、一区两园”优势的“河套深港科技创新合作区”将在今年投入运作，首批进驻企业涵盖生命健康科技、人工智能、数据科学等重点产业。依托北部都会区的新兴经济引擎，可为香港发展注入全新动力，为国家发展新质生产力作贡献。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东说，在数字经济与实体经济深度融合的时代背景下，香港依托国家战略支持，持续强化科创基础设施建设。他介绍说，在夯实数字智能基础方面，香港已形成显著科研优势：3所本地大学在数据和AI（人工智能）方面的QS2025大学排名中，跻身全球前20位；香港创新研究平台汇聚2500余名海内外研究人员，设立30个专业实验室，其中半数聚焦AI与机器人技术；去年启用的数码港人工智能超算中心与香港微电子研发中心，为半导体等核心领域提供关键支撑；即将成立的香港人工智能研发院则将重点突破上游技术研发与产业转化。

“人工智能不仅是传统行业升级的变革性工具，还是创新和重塑业态的催化剂。‘AI+’概念意味着AI可以无缝衔接到各个领域，带来前所未有的突破，并释放出新的市场机遇。”孙东举例道，为推动“AI+”战略落地，香港特区政府实施系列配套措施，其中，100亿港元“新型工业加速计划”为企业提供了金融支持，将专注于人工智能、机器人、生命健康、新能源和先进制造等领域在香港的发展。

协同合作

香港特区政府数字政策办公室近日公布《香港生成式人工智能技术及应用指引》，旨在为技术开发者、服务提供商及使用者，提供应用生成式人工智能技术的实务操作指引。其内容涵盖生成式人工智能技术的应用范围、应用局限、潜在风险与治理原则，包括需关注的数据泄露、模型偏见和错误等技术风险等。

香港特区政府数字政策专员黄志光在峰会上表示，特区政府希望通过这份指引，促进业界与公众以安全及负责任的方式发展及应用生成式人工智能技术，在鼓励人工智能技术创新应用的同时，减少风险，以促进生成式人工智能在香港的普及发展。

这份指引的制定，参考了香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）给出的研究结果和建议。该中心专注研发生成式人工智能技术，包括建构香港本地大语言模型及开发多元应用程序。香港生成式人工智能研发中心负责人介绍，中心于2月发布自主研发的HKGAI V1大语言模型，是业界首个基于DeepSeek（深度求索）全参数微调并持续训练产生的大模型。这一创新成果标志着HKGAI成功完成了DeepSeek的首次香港本地化，为香港人工智能生态发展注入了新的活力，充分展现香港与内地在人工智能领域的强大协同创新能力。

香港年度创新科技盛会“国际创科营商周”于4月同期举行，涵盖系列精彩创新科技活动，其中包括“香港国际创科展”“香港世界青年科学大会”“香江诺贝论坛”等，将香港的创新科技氛围推向新高峰，加速建设香港成为国际创新科技中心。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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