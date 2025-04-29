看阿里通义千问大模型赋能千行百业——
耳机、玩偶与望远镜的故事（“走进民营企业看创新”④）
图为全球开放瞬变望远镜阵列（GOTTA）模拟图。
2024年9月，赛博创力在杭州阿里云云栖大会上亮相，其推出的具身智能AI互动玩具成为焦点。展台前，一名小男孩正与AI小狗聊天。
今年1月，阿里线下快闪活动上，观众体验爱富耳机。
一款耳机、一个玩偶、一台天文望远镜，在过去这是风马牛不相及之物。
得益于AI，这三者都变了模样，互相之间也有了联系。耳机能做到外语同声传译，也能把语音实时变成文字；玩偶能根据自己的形象设定，用相应的语调和性格跟人聊天；望远镜可以自行将“目光”望向天空，能整理观测到的数据，还能跟全世界其他望远镜协同合作……
它们背后，都有阿里通义千问大模型的身影。看阿里这家平台型科技企业的发展，不妨将目光投向阿里之外。
“所说即所得”
采访结束后10秒，智能硬件企业艾克思的联合创始人公瑾发来一个录音文件、一份录音文档整理、一个会议纪要。这是本报记者从业以来，第一次由采访对象整理录音。
电话采访时，公瑾戴着自家新产品“爱富耳机”，采访过程中，耳机实时录音并整理文字。经过对比，准确率几乎接近原话，作为一份采访记录，已经可以媲美此前需要花费数小时的人工录音整理。
整理录音，只是这个AI耳机的功能之一。去年11月推出的这款耳机，还可以充当AI助理，就在我们谈话完成后，它也生成了一份采访总结。它还可以做同传，戴着它与外国人聊天，耳机可以实时将对方的话翻译成中文，连语气和情绪都同步传递。
这也不是全部功能。公瑾告诉记者，在AI支持下的耳机，真正的变化是由用户需求驱动开发，随时可能出现全新功能。“硬件虽然是固定的，但后台随时可以变化，取决于用户在日常使用中如何与它沟通。”
在智能硬件行业，艾克思已深耕15年，在深圳和杭州有两个团队共同开发。深圳团队负责供应链和硬件研发，杭州团队负责AI模型参数调优、大模型接入、APP及后台开发等工作。
当然，在杭州的团队还有个优势，离阿里更近。
2023年12月，AI耳机项目立项。公瑾说，从一开始，耳机就用到了通义千问大模型的能力和百炼平台的开箱即用能力，将所有信息与数据交由通义千问大模型处理。其中，用到了语义分析、情绪识别等多个模型。
双方分工明确，艾克思的技术人员负责耳机硬件及应用程序的开发，阿里负责大模型的开发。“我们完成数据采集和数据通道工作，然后数据都在阿里云服务器处理及开发。”
比如，录音转文字时，一个很重要的需求是非常低的延时，最好是“所说即所得”。在双方合作之下，艾克思与阿里云四五个研发部门同时合作，仅仅用了一个星期时间，就将延时从500毫秒降到30毫秒，对于用户来说，几乎已经感受不到延时。就在我们讲话的同时，录音文字稿已经同步出现在手机屏幕上。
再比如，耳机上的同声传译功能，实际上是从外文语音到中文语音的直接翻译，而不是先将外文翻译成中文文字，再输出中文语音。其所依赖的，也是大模型对语音的处理能力、对聊天上下文的理解能力，这在过去很难想象。
在很多方面，中国企业已经进入无人区，AI耳机就是其中一例。这意味着，有很多问题需要摸索着解决。艾克思与阿里云的团队互相配合，基本每天都会有一个小型会议，绝大多数问题当天能得到反馈。
“对于今天的硬件公司来说，自己去做大模型的基座研究没有太大价值，因为更新迭代太快了。”公瑾告诉记者，“所以找到一个非常可信赖的、高水平大模型合作方，对我们至关重要”。
如今，双方合作越来越成熟，已经可以用更快的方式、更低的成本将AI接入产品。公瑾认为，如果再做下一款AI耳机产品，研发周期将从过去的两年，变成“顶多一两个月”。
新“聊天搭子”
“赛博大舞台……”
北京市昌平区，中国移动园区内，这段语音在十平方米的办公室里此起彼伏地响起。办公室里，摆满桌子、椅子、电脑和玩偶。此刻是早上十时，办公室里几个年轻人挤在一起，每个人守着一张满是玩具的办公桌。
这里是北京赛博创力科技有限公司，一家AI潮玩企业，也是一家初创并不久的中小企业。其创始人、首席执行官周羿旭告诉记者，公司只有9个人，其中7个是00后，大多是技术人员。这位95后笑称，自己是“整个团队里最老的”。
对于这个年轻的团队来说，手办、潮玩伴随他们长大。如今，在AI时代来临后，他们希望借助新技术，让这些玩具成为更鲜活的陪伴。
巴掌大的底座上，周羿旭放上一个来自三星堆的青铜人面像文创。一放到底座上，它似乎就“活”了，开口说起话来，对于记者提的问题也都对答如流，仿佛它生来就该这么说话。
将一只“哆啦A梦”里的大雄手办放上去后，它开始用日语打招呼，本报记者提醒它说中文，立刻切换成了中文对话。此刻它的说话语气和风格，与印象中的大雄毫无二致。
这些“对话”，对人来说近乎本能，但对AI来说，要实现对话的流畅自然，需要攻克语境理解、多轮对话、知识图谱、实时响应等诸多难题。从“倾听”到说出符合角色的话，都需要大量技术支持。
更为难得的是，就在这个巴掌大小的底座上，已经可以支持3000多个不同角色玩偶对话，支持50多种语言对话。只要有这款底座，再配上特制的角色贴纸，玩偶、摆件、手办等都“活”了，随时可以成为相关爱好者的“聊天搭子”。
事实上，最近一段时间以来，AI玩具日趋火爆。不少行业观察者认为，AI玩具兼具教育与陪伴属性，是具有真实需求的AI硬件落地方向。在这个领域，尽管只是中小企业，但赛博创力已经引起了不少人关注。就在过去两个月中，他们的产品先后亮相巴塞罗那、东京等地的重要展会。
这些逼真的玩具，既诞生于这10平方米的办公室，也有来自远方的支持。
从去年六七月份开始，赛博创力就选择了阿里通义大模型和阿里云的云计算服务器。合作过程中，在通义千问大模型的基础上进行了诸多优化。周羿旭说，在这个过程中，来自阿里云的技术人员会帮助解决底层问题，然后再根据实际需求修改。
双方沟通非常频繁，也有着明确的分工。周羿旭说，阿里有五六个不同的技术团队在与赛博创力对接，既包括产品侧也包括技术侧，解决语音服务、大模型训练等诸多工作。“我们团队的工作是探索更好玩的应用场景，大模型的基础能力则依赖阿里，将它们视作水和电一样的基础设施。”
大模型支撑着诸多新玩法。比如，在赛博创力的APP上有一个功能，用户可以用手机拍一张照片上传，APP自动一键创建一个全新角色。在生成角色过程中需要完成的识别角色、定义性格等，都是大模型辅助用户去完成的。
技术的不断发展，也为AI玩具提供着越来越多的想象力，更多AI玩具正在双方合作之下迅速开发。比如AI照相机，既可以拍照，也可以对话。周羿旭举了个例子，小朋友可以拍下一个不认识的东西，询问AI相机；或者，给爸爸拍张照，然后让AI给照片加个胡子。“这个过程中，用到的不只是大语言模型，还有多模态相关的能力。”
“比起其他大模型，阿里云提供的是很全能、很完整的服务。对于我们来说，通义千问最先进的技术或者更新，我们都想去尝试，只为能让玩具更好玩。”周羿旭说。
创业之路上，这个年轻的团队飞快前进。今年4月，他们完成了“赛博大舞台”底座的量产，开始启动试销售。来自韩国、日本、印度等几个国家的合作客户，也正在积极推动产品海外落地。
在AI时代“观星”
北京大屯路，奥林匹克公园西侧不远处，是中国科学院国家天文台。朴素的建筑里，承载着诸多重大任务。墙上，挂着“中国天眼”FAST的照片，FAST运行和发展中心就在这里。
作为综合性国家天文研究机构，国家天文台一直走在技术探索与革新的前沿。如今，人工智能技术在现代天文学中正在发挥越来越重要的作用。
中国科学院大学天文与空间科学学院博士生、天文大模型“星语”项目组核心技术成员李瑀旸告诉记者，对于国家天文台的多项科学职能，AI都有很好的促进作用。
比如，在位于河北承德的国家天文台兴隆观测站，一名科学家的常规工作节奏可能是这样——早上9时到12时观测选源、晚上六时左右开始观测并进行数据预处理，直到早上5时，一夜下来精疲力尽。如今，人工智能可以上午整合信息布置好任务，在不同时间节点调用工具完成相关流程。这背后，是天文大模型成功接入的近邻星系巡天项目，可实现自主控制望远镜进行观测、分析观测结果，并给出下一步观测建议。
再如，天文力量的调配。过去，由于天气因素影响、软硬件协议不同、台址所处时区等各种原因，天文望远镜存在“各自为战”的情况。而正在开发的基于多智能体观测组网，多望远镜的协同观测能够有可期的进步。
李瑀旸说，这种方式最开始是从爱好者级别的天文望远镜开始，今年逐步提升到中型望远镜，最后期望运用于更高级别的科学望远镜。
如今，AI支持的望远镜协同观测方式正在走向世界。今年4月，在“人工智能赋能的天文学开放科学会议”上，国家天文台台长刘继峰介绍了全球开放瞬变望远镜阵列（GOTTA）。这一阵列计划构建覆盖全球的百余台1米级广角光学望远镜网络，通过小时级高频巡天监测，捕捉超新星、伽马暴等极端宇宙现象的早期信号，揭示强引力场下的时空本质与宇宙演化规律。
自2016年以来，国家天文台和阿里云就已开始长期战略合作，双方共同开展跨领域的研究和应用合作，用计算赋能天文研究。人工智能时代的天文学，作为海量数据学科，提供了AI应用和驱动科学发现的最佳场景之一。
双方在大模型方面的合作，一个重要节点是在2023年12月，阿里通义千问720亿参数大模型Qwen-72B宣布开源之际。在这一模型的基础上，国家天文台成功打造了天文知识能力最强的大语言模型。
在李瑀旸看来，大模型开源能够让科学家能够更专注于模型的应用，而不是花精力在模型训练上。“从假设生成，到基于科学仪器或软件的实验，再到数据处理分析、产生新的假设，整个科研过程，大模型贯穿始终。”
前不久，国家天文台接入通义千问开源模型QwQ-32B。李瑀旸说，新模型核心价值在于模拟人类专家的复杂推理过程，不仅提升了输出内容的质量，还使科研人员能够直观理解模型的思考路径，从而评估结论的可靠性。
比如，接入QwQ-32B后的天文观测助手“星语”，在望远镜观测系统中可实现对观测目标的自动排序、望远镜调度和生成数据报告，将观测中的人工干预减少了90%。
还有科教应用。在漫长的发展历史中，国家天文台积累了大量专家与各省市师生交互的记录，这些高质量信息用于大模型训练，产生了非常优秀的垂直领域大模型。如今，在通义千问全新模型帮助下，在天文科教平台上新增了多项功能，例如多智能体的跨学科圆桌等项目，旨在为20万所中小学和广大天文爱好者提供丰富的科教内容。
在AI支持下，“观星”这件事正在呈现出全新的可能。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 护航黄河流域生态保护和高质量发展 水行政执法与检察公益诉讼协作持续推进
- 人民网北京4月28日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2025年，水利部将继续联合最高人民检察院开展为期一年的黄河流域水生态保护专项行动，进一步加大执法力度，以“天空地水工”感知体系和中央巡视、审计、环保督察以及人大代表、政协委员、媒体、社会监督等发现的涉水违法问题为重点，对水资源管理、河湖库管理保护、水土保持监管等领域问题进行集中整治，打好黄河保护治理攻坚战，推动黄河保护法等法律法规落地见效，更好服务黄河流域生态保护和高质量发展。 据悉，水利部与最高人民检察院自2022年共同建立水行政执法与检察公益诉讼协作机制以来，已经组织开展3项专项执法活动，成效显著。…
- 评论
- 关注