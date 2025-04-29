我国成功发射卫星互联网低轨卫星
2025年04月29日07:00 | 来源：新华网
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4月29日4时10分，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 蒲晓旭 摄
新华社海南文昌4月29日电（郭明芝、崔婉莹）4月29日4时10分，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这次任务是长征系列运载火箭的第573次飞行。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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