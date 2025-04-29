滕继濮

原标题：绿色铝电解技术累计节电超300亿千瓦时

科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员王晶 孔晔）日前，记者从中铝国际沈阳铝镁设计研究院有限公司获悉，由该院自主研发的绿色低碳深度节能铝电解技术体系，攻克了电解槽寿命短、生产波动率高、污染物排放浓度大等多项行业难题，实现吨铝直流电耗降低700—900千瓦时，较国际先进水平降低5%。这为全球铝工业绿色转型提供了“中国方案”。

该院副总经理李志国介绍，电解铝作为“工业粮食”的基础原材料，年电力消耗占全国总用电量的7%，碳排放量占全国总量的5%，绿色转型迫在眉睫。绿色低碳深度节能铝电解技术体系创新性实现电解槽寿命延长约1000天，生产波动率下降80%，氟化物排放浓度小于0.5克/立方米，仅为国标的1/6，使吨铝直流电耗进一步降低。

据了解，绿色低碳深度节能铝电解技术体系中的核心技术“铝电解槽低碳长龄复合阴极技术及装备”已入选国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部绿色低碳技术推广目录。自2020年产业化应用以来，该技术已完成国内70%电解铝产能技术改造，累计节电超300亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1700万吨。中国有色金属工业协会专家组估算，按当前推广速度，到2030年可助力行业减排3.8亿吨二氧化碳，相当于1.5个东北林区一年的碳汇量。

(责编：杨曦、陈键)

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