刘园园

原标题：我国将出台稳就业稳经济若干举措

4月28日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。国家发展改革委副主任赵辰昕在发布会上表示，将落实党中央、国务院决策部署，出台稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。

赵辰昕介绍，相关政策将注重突出针对性和可操作性，注重增强企业和群众的获得感，成熟一项、出台一项。

五方面举措稳就业稳经济

赵辰昕介绍，若干举措具体包括五方面内容。

其中，在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等几项具体举措；在稳定外贸发展方面，主要包括一业一策、一企一策加大支持力度，帮助出口企业规避风险，扩大服务产品“出海”，鼓励外资企业境内再投资等几项具体举措；在促进消费方面，主要包括扩大服务消费，强化失能老年人照护，推动汽车消费扩容，构建技能导向的薪酬分配制度等几项具体举措。

此外，还包括积极扩大有效投资以及营造稳定发展良好环境方面的相关举措。

“下一步，国家发展改革委将积极会同各有关方面抓好若干举措落实，同时还将按照党中央、国务院要求，常态化、敞口式做好政策预研储备，充分备足预案，不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，根据形势变化及时出台增量储备政策。”赵辰昕表示。

超1.2亿人次享受以旧换新补贴

“面对当前复杂严峻的国际环境，大力提振消费，全方位扩大国内需求，具有特殊的重要意义。”商务部副部长盛秋平在发布会上表示，将扩围提质实施消费品以旧换新。

据介绍，截至4月27日24时，全国汽车以旧换新281.4万辆，12类家电以旧换新4941.6万台，手机等数码产品购新3785.5万件，家装厨卫“焕新”4090.6万件，电动自行车以旧换新超420万台，合计拉动销售超7200亿元。

“政策实施以来，一大批外贸外资企业得到了政策的支持，一大批智能绿色健康时尚的消费新产品进入了千家万户，已有超过1.2亿人次享受到了真金白银的补贴优惠。”盛秋平说。

“提振消费方面，近期我们已经下达了今年第二批消费品以旧换新资金，前两批一共下达超过1600亿元，后续还有1400亿元左右，我们会根据各地支付进度陆续下达。”赵辰昕表示，将建立实施育儿补贴制度，深入实施提振消费专项行动，指导限购城市针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体定向增发购车指标。

持续丰富稳外贸政策工具箱

“今年以来，我国外贸发展面临的风险挑战明显增多，特别是美国肆意加征单边关税，破坏中美经贸合作。”盛秋平说。

盛秋平表示，为帮助外贸企业积极应对外部风险挑战，将聚焦广大企业需求，持续丰富稳外贸政策工具箱，适时推出新的增量政策措施。

他介绍，4月22日，商务部会同有关部门出台了帮助外贸企业拓内销、加快内外贸一体化的“一揽子”政策，通过“政策+活动”双轮驱动，对受到关税影响较大的企业加大市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等四个方面支持力度。

“我们将加大‘真金白银’的支持力度，推动‘三增三减’。”盛秋平解释说，“三增”就是政府增加财政资金投入，金融机构增加信贷支持，保险机构增加内贸险支持；“三减”就是推动减免困难企业的房屋租金、展位费、流量费，以降低外贸企业内销成本。

（科技日报北京4月28日电）

(责编：杨曦、陈键)

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