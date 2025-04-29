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一季度全国可再生能源新增装机7675万千瓦

2025年04月29日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：一季度全国可再生能源新增装机7675万千瓦

科技日报北京4月28日电 （记者刘园园）“2025年一季度，全国可再生能源新增装机7675万千瓦，同比增长21%，约占新增装机的90%。”4月28日，国家能源局举行2025年二季度新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏在发布会上表示，我国可再生能源装机规模持续实现新突破，可再生能源继续保持新增装机的主体地位。

其中，水电新增装机213万千瓦，风电新增装机1462万千瓦，太阳能发电新增装机5971万千瓦，生物质发电新增装机29万千瓦。

潘慧敏介绍，截至2025年3月底，全国可再生能源装机达到19.66亿千瓦，同比增长24%，约占我国总装机的57.3%。其中，水电装机4.38亿千瓦，风电装机5.35亿千瓦，太阳能发电装机9.46亿千瓦，生物质发电装机0.46亿千瓦。风电光伏发电合计装机达到14.82亿千瓦，历史性超过全口径的火电装机（14.5亿千瓦）。

“可再生能源发电量稳步迈上新台阶。”潘慧敏介绍，风电太阳能发电量在全社会用电量中占比突破20%，超出同期第三产业用电量和城乡居民生活用电量，带动非化石能源发电量占比提升至四成左右。风电光伏新增电量超过全社会用电量增量。

据统计，2025年一季度，全国可再生能源发电量达8160亿千瓦时，同比增长18.7%，约占全部发电量的35.9%。其中，风电太阳能发电量合计达5368亿千瓦时，同比增长26.1%，在全社会用电量中占比达到22.5%，较去年同期提高4.3个百分点，明显超出同期第三产业用电量（4465亿千瓦时）和同期城乡居民生活用电量（3853亿千瓦时）。风电光伏合计发电量较去年同期增加1110亿千瓦时，已经超出全社会用电量增量。

潘慧敏介绍，从具体的可再生能源发电品种来看，2025年一季度，全国风电新增并网容量1462万千瓦，其中陆上风电1364万千瓦，海上风电98万千瓦。截至2025年3月底，全国风电累计并网容量达到5.35亿千瓦，同比增长17.2%，其中陆上风电4.93亿千瓦，海上风电4273万千瓦。

2025年一季度，全国光伏新增并网5971万千瓦，其中集中式光伏2341万千瓦，分布式光伏3631万千瓦。截至2025年3月底，全国光伏发电装机容量达到9.45亿千瓦，同比增长43.4%，其中集中式光伏5.34亿千瓦，分布式光伏4.11亿千瓦。

(责编：杨曦、陈键)
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