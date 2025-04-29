“首店经济”激活进口消费 一季度天猫国际成交破百万新品牌增长80%
越来越多海外品牌看到中国消费市场对专业、精细、个性化产品的需求。海外品牌入华热潮持续，今年一季度，487个海外品牌在天猫国际开出中国首店，作为进驻中国市场的第一站。
天猫国际连接全球品牌与中国市场，成为线上“首店经济”的重要载体。新开首店的海外品牌，不仅包含国际大牌，还有许多在小众趋势品类登顶头部梯队品牌。
从地域分布看，487个新品牌来自全球29个国家和地区，美国、澳大利亚、德国、法国、新西兰是入驻新品牌数量最多的五个国家，增长最快的是法国、加拿大和英国，其中法国品牌数量同比翻了两倍。除了传统热门进口国，还有新品牌来自智利、圣马力诺等国家，天猫国际的“全球朋友圈”持续扩大。
天猫国际是海外品牌在中国市场生意增长的首选平台。今年一季度，海外新品牌最热衷布局基底营养、护肤精油、头皮抗衰、品质家居、潮流服饰细分赛道，成交破百万的海外新品牌数量同比增长80%。
4月27日天猫国际的发布2025一季度全球超新星品牌榜显示，西班牙专业宠粮品牌ADVANCE爱旺斯、英国时尚品牌Rockfish和日本功效美白品牌TRANSINO传皙诺位列前三。据了解，这份榜单基于旗舰店生意规模、品牌影响力、消费者喜爱度三个维度，每季度选出成长迅速的进口新锐“尖子生”。
ADVANCE爱旺斯上线3个月成交突破130万。“天猫国际基于平台消费洞察指导ADVANCE优化店铺产品线，提升从种草到复购的转化效率。”ADVANCE品牌负责人称。
英国品牌Rockfish在天猫国际上线首月便售罄原计划3个月的库存量。目前Rockfish已为天猫618开启备货，在库存上做够准备。
日本“尖子生”TRANSINO传皙诺是拥有百年制药背景的专业美白品牌，品牌负责人表示：“通过天猫国际，我们将完整的美白、祛斑、防晒产品线带给中国消费者，保持品牌形象的专业性。同时，借助天猫国际成熟的跨境服务体系，实现中国市场与日本同步上新。”
“首店经济”激发进口消费活力，通过天猫国际开设中国首店，海外品牌以更低成本、更快速度测试中国市场，从而加速品牌全球化布局，也为中国消费者带来更多全球优质新品。
据了解，面向海外优质新品牌，今年天猫国际推出一系列扶持政策，包括提高佣金返还比例；“共享保证金”政策使品牌旗舰店保证金减免50%，这些举措将进一步降低海外品牌的入驻门槛和运营成本。
天猫国际一直以来是海外新品牌入华首选阵地，来自全球90多个国家和地区的40000多个品牌，在天猫国际开拓他们在中国市场的生意。多年来通过不断完善跨境招商、供应链、正品溯源等进口基础设施建设，探索出平台+自营+探物等多种模式，天猫国际让各类海外品牌在中国市场迅速落地。
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