韩国釜山地铁市内站点全线支持微信支付
为提升中国游客在釜山出行的便利性，4月28日，釜山交通公社与微信支付签订合作备忘录，宣布釜山地铁市内站点全线接入微信支付。中国游客通过“Triplabo旅韩”微信小程序购买电子票后，无需换票即可刷码过闸乘车，享受与中国境内一致的便捷出行体验。这是韩国首个将城市轨道交通系统与中国数字支付平台联动的案例。
此次合作支持购买的地铁票包含单程票、1日通票、3日通票，涵盖釜山地铁1-4号线共计114个站点，基本可以满足中国游客在釜山市内的地铁出行需求。
釜山交通公社长李炳振表示，此次和微信支付的合作，是为中国游客提供交通服务的新模式，希望可以帮助中国游客大幅度降低使用公共交通的障碍。微信支付东北亚及中亚负责人Cece也在签约现场说道：“通过与釜山交通公社的合作，能够为来釜山的中国游客提供更便捷的智慧城市体验，非常有意义。“
“很丝滑、很方便！不用兑换现金、也不用买交通卡，用的是我们熟悉的微信支付和小程序，就和在国内坐地铁一样。“旅行博主敏珠当天在釜山海云台站用微信购票乘坐地铁后评价道。
釜山观光公社数据显示，外国游客在釜山使用的交通方式中，城市地铁占比最高。随着中国出境游的持续火爆，中国已是韩国第一大客源国，这也促使釜山交通公社积极拥抱微信生态工具，以不断提升中国游客体验。
不仅如此，微信支付当天还宣布推出专项优惠活动，4月28日至7月27日，使用”Triplabo旅韩”微信小程序首次购买釜山地铁票即享7折优惠，最高可省20元。
近年来微信支付在韩国的覆盖量不断扩大。2024年，微信支付在韩国的线下交易笔数较2019年同期实现了超翻倍增长。目前，在首尔、釜山、济州等知名景点、购物中心、连锁便利商超及网红商圈，都可以看到微信支付的标识，覆盖全韩的Zero Pay也支持中国用户使用微信支付。
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