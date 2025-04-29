深挖入境游潜力 拓展消费新空间
步入北京SKP，由中英双语印制的“退税商店”标识随处可见。在一层服务台处摆放着不少宣传册，以中、英、日三种语言详细介绍了办理“即买即退”业务的具体流程。据了解，北京SKP是北京市首批“即买即退”试点商店，于2019年开展这一服务。北京市作为“即买即退”先行试点城市，目前已有16家离境退税“即买即退”试点商店。
事实上，为推动扩大入境消费，相关各方在持续发力。4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，将离境退税“即买即退”从多地试点推广至全国。在全面推广“即买即退”服务措施的同时，优化境外旅客消费体验的举措也接连出台。4月27日，商务部等6部门发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》（以下简称《通知》），进一步丰富市场供给，优化退税服务，扩大入境消费。
“相关举措在拉动入境消费、繁荣消费市场的同时，也将提升我国国际形象，增进交流往来，助力‘中国品牌’走向世界。”苏商银行特约研究员付一夫对《证券日报》记者表示。
充分释放入境游消费潜力
在记者咨询办理“即买即退”具体细节时，北京SKP一层服务处工作人员告诉记者，凭护照、消费小票和信用卡即可办理“即买即退”。
“即买即退”是离境退税现金支付方式下的一项便利化服务措施。今年3月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》明确提出，支持更多优质商户成为离境退税商店，推广购物离境退税“即买即退”服务措施。
“这项举措先后在上海、北京等地试点，受到广大境外旅客的欢迎，促消费效果明显。”税务总局货物和劳务税司司长谢文在4月27日国新办举行的新闻发布会上介绍，2024年，10个试点地区“即买即退”办理退税规模同比增长22倍，是全国离境退税规模同比增速的18倍。
“即买即退”服务措施在为境外旅客提供便利的同时，也为商场带来更多的入境消费。数据显示，北京SKP在2024年接待的离境退税顾客较上一年增长了104%。
中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清对《证券日报》表示，“即买即退”服务措施简化了退税流程，并将退税环节提前，游客购物付款后符合条件即可当场领取退税款，实现了退税款的快速“回笼”，增加了游客的可支配资金，能直接激发其购物消费欲望，使游客更愿意在购物上投入更多资金，从而促进入境购物消费的增长。
付一夫也表示，“即买即退”最大的特色和亮点，在于将退税环节提前。境外旅客在购物环节就能拿到退税款，可以更加直观地感受到退税带来的实惠，极大地提高了其消费的便利性与及时性。
“下一步，税务部门将持续优化税收服务，积极鼓励更多商店提供‘即买即退’服务，并帮助境外旅客更多知晓、更便捷享受离境退税‘即买即退’服务，进一步提高退税智能化、便捷化水平，提升境外旅客消费体验，充分释放入境旅游消费潜力。”谢文在前述新闻发布会上表示。
宋向清预计，随着政策的持续发力，入境游客的消费范围和消费层次将进一步扩大、提升，进而推动旅游消费市场的多元化发展，促进旅游消费升级，提升中国旅游市场的整体竞争力。
推动中国品牌走向世界
近年来，境外旅客来华旅游热情高涨，入境消费不断升温，离境退税等便利举措提供了有力的支撑。国家统计局发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》显示，2024年入境游客13190万人次，增长60.8%。入境游客总花费942亿美元，增长77.8%。国家税务总局数据显示，2024年，办理离境退税的境外旅客数、退税商品销售额、退税额同比分别增长2.3倍、1.2倍、1.3倍。
商务部副部长盛秋平在前述新闻发布会上表示，2024年，境外旅客入境消费占我国GDP的比重约0.5%，而世界主要国家入境消费占GDP比重在1%到3%之间，入境消费增长潜力巨大。离境退税有助于降低境外旅客购物成本，是吸引和扩大入境消费的重要切入点。比如，按照我国增值税水平，一般商品退税率达到11%，相当于额外打了九折。进一步优化离境退税政策，有利于扩大政策受益面，提升政策实施效能，推动离境退税销售额继续快速增长，为提振消费注入新动力、拓展新空间。
记者注意到，在离境退税商店名单中，除北京SKP、成都IFS等大型商场外，还有同仁堂、瑞蚨祥等老字号的身影。
在宋向清看来，离境退税对国货“出海”、打造“中国品牌”助益多多。可更好地向世界展示中国品牌魅力和价值，吸引更多的国际消费者关注和认可中国品牌，增强国货的国际竞争力，为国货“出海”创造有利条件，推动中国品牌走向世界。
《通知》也明确提出，“积极引导国际名品、国货潮品、老字号店铺、文创店、纪念品店、礼品店、特产店等成为退税商店”。《通知》还提出，指导退税商店根据境外旅客需求，不断丰富和优化商品供给，增加老字号产品、中国消费名品、智能产品、非遗产品、工艺美术产品、地理标志产品、文化创意产品、名优特产、体育用品等优质产品供应。
付一夫认为，随着离境退税“即买即退”服务措施的全面推广，预计我国入境游将迎来较好的增长态势，相关消费行为也有望成为拉动我国内需的重要补充力量，而免税经济、零售酒旅、优质国货品牌等或将因此而长期受益。
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