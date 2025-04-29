原标题：财政部：3月份全国发行新增债券4375亿元

本报讯 （记者韩昱）4月28日，财政部发布《2025年3月地方政府债券发行和债务余额情况》（以下简称《情况》）。《情况》显示，2025年3月份，全国发行新增债券4375亿元，其中一般债券740亿元、专项债券3635亿元。全国发行再融资债券5413亿元，其中一般债券1008亿元、专项债券4405亿元。合计，全国发行地方政府债券9788亿元，其中一般债券1748亿元、专项债券8040亿元。

在发行期限和发行利率方面，3月份，地方政府债券平均发行期限17.3年，其中一般债券8.9年，专项债券19.2年。地方政府债券平均发行利率2.09%，其中一般债券1.91%，专项债券2.14%。

1月份至3月份，全国发行新增地方政府债券12394亿元，其中一般债券2791亿元、专项债券9603亿元。全国发行再融资债券16027亿元，其中一般债券1311亿元、专项债券14716亿元。合计，全国发行地方政府债券28421亿元，其中一般债券4102亿元、专项债券24319亿元。

在发行期限和发行利率方面，1月份至3月份，地方政府债券平均发行期限17.2年，其中一般债券8.9年，专项债券18.6年。地方政府债券平均发行利率1.97%，其中一般债券1.80%，专项债券2.00%。

(责编：杨曦、陈键)

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