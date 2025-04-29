绘就宜居宜业和美乡村画卷
据文化和旅游部数据中心测算，今年一季度，全国乡村旅游接待总人次为7.07亿，同比增长8.9％；全国乡村旅游接待总收入达4120亿元，同比增长5.6％。乡村旅游市场规模不断扩大，与我国持续建设宜居宜业和美乡村、发展乡村特色产业息息相关。
围绕建设宜居宜业和美乡村的目标，近年来，有关部门出台了一系列重要政策，形成系统化建设路径。例如，《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》聚焦农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水治理等；《乡村建设行动实施方案》明确以农村基础设施和公共服务体系建设为核心；今年中央一号文件提出发展县域特色产业集群、健全联农带农机制、规范社会资本参与乡村振兴等具体措施。这些政策一步步细化了宜居宜业和美乡村建设的路径，并在实践中产生明显成效。
一方面，人居环境显著提升，基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度显著改善。国家统计局数据显示，2023年末，全国99.4%的村进村主要道路为水泥路或沥青路，超过99%的村通宽带互联网，96.0%的村通自来水，87.6%的村生活垃圾集中处理，74.5%的村有电子商务配送站点。群众对生态环境的满意度大幅提升。
另一方面，现代乡村产业持续优化。农业生产实现量增质优，一二三产业融合进程加快。2023年粮食企业实现工业总产值超4万亿元，质量效益和竞争力不断提升。全国开展休闲农业和乡村旅游接待的村占比提升，带动村民增收。
不过，一些短板弱项仍客观存在。例如，农村基础设施不均衡，教育、医疗尤其是养老等基本公共服务供给不足，部分乡村建设同质化严重、规划传统特色缺失，产业融合配套不足，企业、农民参与机制不完善，乡村人才短缺，等等。这些问题在一定程度上制约了宜居宜业和美乡村建设的可持续性。未来，须综合施策、精准施策。
发挥政策引导作用。乡村建设应重视关怀老年群体，加快养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设，提升农村老年人生活水平。乡村规划应突出地方特色，保持传统乡村田园牧歌式的意境，让城市和乡村各美其美、协调发展。
深耕乡村特色产业。要提高企业参与度，依托乡村特色资源，通过多元模式，实现产供销一体化发展。发展农文旅融合项目，如休闲农业、康养旅游等新业态。设立产业基地，吸纳本地劳动力就近就业，开展技能培训，提升乡村宜业能力。推广绿色技术，参与乡村环境治理。应用智慧农机、绿色防控技术减少农业面源污染，参与农村生活垃圾处理、污水管网建设等环保项目，助力人居环境整治。
加强乡村人才培育。要让农民成为乡村建设的主体，针对农民开展农业技术、电商运营、乡村旅游管理等技能培训，提升“新农人”和“土专家”质量。优化人才引进环境，吸引农业科技、规划设计、医疗教育等领域人才下乡，完善人才服务配套。鼓励人才参与基层治理，弘扬乡土文化与文明风尚。构建人才长效发展机制，健全评价与激励机制。
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