加快服务机器人市场普及
伴随人口老龄化、社会服务需求多样化，服务机器人迎来巨大市场机遇。真正让服务机器人“飞入寻常百姓家”，需要提高科技创新能力，积极拓展应用场景，不断优化发展环境，紧抓关键、协同发力。
会撒娇的机器狗、会爬楼梯的扫地机器人……第137届广交会首次增设服务机器人专区，展示未来生活的更多可能性。如何让服务机器人加速走进日常生活，惠及千家万户，正成为推动服务机器人产业持续发展的重大课题。
伴随人口老龄化、社会服务需求多样化，服务机器人迎来巨大的市场机遇。有关报告预计，2025年我国服务机器人市场规模将达850亿元。市场现状则是，许多服务机器人还未覆盖广泛用户群体，既未充分触达有需求的家庭，也未在功能上实现精准匹配，供需两端的有效对接尚未形成。
目前，服务机器人的普及还面临许多现实问题。一是技术问题，服务机器人需要很高的智能决策能力和精准的操作能力，这对技术发展提出了更高的要求；二是应用场景问题，尽管服务机器人在许多场景已经得到应用，但在更多开放、动态、情境复杂的环境中，许多实际需求仍未被有效覆盖；三是价格问题，机器人设备价格普遍较高，制约着普及步伐。
真正让服务机器人“飞入寻常百姓家”，需要紧抓关键、协同发力。
提高科技创新能力。科技创新，是服务机器人产业百花齐放的重要支撑力量。广交会上，无论是能在百米高空清洁幕墙的清洗机器人，还是毫米级执刀的手术机器人，背后都离不开智能感知、决策执行和人机交互等关键技术支撑。要强化政府、企业和学术界多方合作，加强核心技术攻关，进一步提高服务机器人的智能化水平，以科技实力打造产业核心竞争力。
积极拓展应用场景。从早期的扫地清洁、上菜送餐，到如今的情感陪伴、智能教育、医疗辅助，服务机器人的科技含量越来越高，应用场景也不断丰富。下一步，应聚焦更多复杂、高频、刚需的现实场景，围绕养老、医疗、教育、公共服务等重点领域，鼓励用户单位和机器人企业联合开展技术试验验证，开发更加贴近使用场景的定制化产品，推动服务机器人从“可用”迈向“好用”，拓展其环境适应能力和服务深度。
不断优化发展环境。当前，服务机器人作为智能制造与现代生活深度融合的重要领域，正处于快速发展阶段。相关方面应以更加积极的政策引导、更加高效的要素保障、更加开放的市场环境，支持服务机器人产业创新突破、做大做强，从资金、技术、人才等多方面加强支持，做好服务和引导，打造良好生态。此外，还应推动制定行业标准，规范服务机器人市场，形成规模效应，实现长远发展。
从广交会展厅里的“人气王”，到未来生活中触手可及的智能助手，服务机器人将不断走进千家万户。多措并举解决产业发展难题，推动服务机器人普及，不仅是产业走向成熟的重要一环，更是不断释放智能制造潜力、推动科技服务美好生活的关键一步。
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