4月28日，2025碳达峰碳中和绿色发展论坛在京举行。论坛以“推动绿色低碳发展 助力中国式现代化”为主题，旨在深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，搭建对话交流平台，共享经验成果，为加快经济社会发展全面绿色转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，进一步凝聚共识、汇聚力量。在论坛现场，广州集泰化工股份有限公司销售总经理段亚冰接受了采访。

记者：在碳达峰碳中和目标引领下，集泰股份如何调整产品研发方向以适应绿色发展需求？

段亚冰：在碳达峰碳中和目标引领下，公司积极调整产品研发方向。一方面，加大对低VOCs水性涂料和环保、高端密封胶的研发投入。比如，集泰水性漆已全面应用于华锦阿美精细化工等项目，凭借其安全环保、长效防腐的优势，减少了传统涂料在生产和使用过程中的碳排放。另一方面，针对新能源领域，开发出一系列高性能、轻量化，安全、可有效为新能源汽车护航和降低能耗的胶粘剂产品，像应用于新能源汽车动力电池热失控防护领域的集泰有机硅发泡胶F6351，达到V0级阻燃、达到0.15W/（m·K）超低导热系数实现电芯级隔热，在保障电池安全的同时，也符合绿色发展对产品性能和环保的要求。

公司始终遵循低碳、节能、环保政策，通过创新研发和设计改进，力求在产品使用过程中实现环境友好和居住健康。公司旗下共有11款产品荣获《中国绿色产品认证证书》、34款产品获得“中国绿色建材产品”认证、12款产品完成第三方“碳足迹”核查，其中，JT-211无机内墙涂料、JT-215无机内墙涂料、JT-311D无机通用底漆荣获中国绿色建材产品最高级别的三星级认证。

记者：集泰股份在生产过程中采取了哪些具体措施来减少碳排放，服务碳达峰碳中和目标的实现？

段亚冰：集泰股份从多个方面入手减少碳排放，首先，公司拥有国家级“绿色工厂”和广州市从化区首批“无废工厂”，荣获“中国涂料行业低VOCs含量涂料推广工作先进示范单位”，产品整体环保水平在行业内处于领先地位，同时，公司凭借前瞻的可持续发展理念以及在ESG领域的突出表现，在广州市上市公司ESG评级中脱颖而出，取得综合得分位列广州第四、民营企业第一的好成绩。

在能源使用上，积极采用清洁能源，子公司从化兆舜开展二期光伏发电建设项目，报告期内光伏发电量达206.76万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1697.52吨。在生产工艺优化方面，持续改进生产流程，提高能源利用效率。例如使用储能电池代替柴油发电机作为后备储能，促进了节能减排。同时，加强对废气、废水和废弃物的管理。通过在投料口安装集气罩、采用活性炭吸附+光氧催化装置等措施，确保废气排放达标；建设污水处理站，对生产运营污水进行严格达标处理，并实现部分废水回用；制定《固体废弃物管理规定》，确保固体废物合规处理，从各个环节减少生产过程中的碳排放。

记者：在碳达峰碳中和背景下，集泰股份如何看待绿色供应链建设的重要性？公司采取了哪些措施来打造绿色供应链？

段亚冰：绿色供应链建设在碳达峰碳中和背景下至关重要，它不仅有助于公司降低环境风险、提升企业形象，还能增强市场竞争力。集泰股份采取了一系列措施打造绿色供应链，并在2024年成功获评“2024年广东省省级绿色供应链管理企业”，该名单全省仅39家企业入选。

在供应商管理上，公司制定《绿色采购管理制度》《绿色采购标准》，对供应商增加环保要求审核，建立完善的供应商认证体系以及定期审核机制。截至报告期末，公司已建立由531家供应商组成的优质供应商网络，其中拥有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的供应商众多。在采购流程方面，严格规范采购流程，确保采购的原材料、产品及服务均符合环保要求，提高绿色原材料采购比例。同时，依托制造中心信息平台（MOM），构建集成化的绿色供应链管理信息平台，整合各管理系统，实现绿色采购、生产、仓储、物流和销售的信息化管理，提升绿色供应链管理效率，从源头把控产品质量，减少资源浪费和环境污染，推动整个供应链的绿色发展。

记者：积极稳妥推进碳达峰碳中和，对集泰股份的市场拓展和品牌建设有怎样的影响？公司如何借此机遇提升自身竞争力？

段亚冰：积极稳妥推进碳达峰碳中和，为集泰股份带来了新的市场机遇和品牌建设契机。在市场拓展方面，随着消费者和市场对环保产品的需求日益增长，公司凭借其绿色环保的产品优势，在新能源汽车、储能、两轮电动车等新兴绿色产业领域获得了更多市场份额。如公司的新能源用胶产品已与比亚迪、大运汽车等汽车制造商，以及许继电科储能、正浩储能等储能企业达成合作。在品牌建设上，公司积极践行绿色发展理念，获得了多项荣誉，如国家级“绿色工厂”及广州市从化区“无废工厂”称号，以及“ESG金牛奖百强”等，提升了品牌的知名度和美誉度。为借此机遇提升竞争力，公司将继续加大绿色产品研发投入，提升产品的环保性能和质量；加强品牌宣传，突出公司在绿色发展方面的成果和优势；积极参与行业标准制定，引领行业绿色发展潮流，进一步巩固和提升自身在市场中的竞争力。

记者：集泰股份如何围绕“双碳”目标进行战略布局，与上下游企业协同合作，共同推动行业的绿色转型？

段亚冰：集泰股份十分重视与上下游企业的协同合作。在上游，与供应商建立紧密的合作关系，通过制定严格的绿色采购标准，要求供应商提供环保型原材料，推动供应商提高环保水平。同时，与供应商在关键原材料开发方面形成战略联盟，共同开展研发工作，促进原材料的绿色升级和可持续供应。在下游，与客户保持密切沟通，深入了解其绿色发展需求，为客户提供定制化的绿色产品解决方案。例如，针对新能源汽车和两轮电动车客户对电池安全和环保的要求，公司开发出相应的高性能用胶产品。此外，公司还积极参与行业交流活动，与上下游企业共同探讨绿色转型路径，分享绿色发展经验，推动整个行业的技术创新和绿色转型，实现产业链的协同发展，共同为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。

(责编：董童、高雷)

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