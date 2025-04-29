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自然资源部：一季度我国海洋生产总值同比增长5.7%

2025年04月29日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者王绍绍）记者从自然资源部了解到，一季度我国海洋经济呈现向新向好发展态势。海洋资源保供水平持续增强，新质生产力加快形成，海洋对外贸易总体平稳。经初步核算，一季度海洋生产总值2.5万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.3个百分点。

海洋资源要素保障水平持续增强。自然资源部相关负责人介绍，一季度全国新批准用海用岛面积7.1万公顷，涉及投资额1856亿元。海洋原油、天然气产量同比分别增长1.7%、13.8%，海上风电发电量、新增并网容量同比分别增长1.4%、41.6%。“蓝色粮仓”加快建设，全国海洋水产品产量同比增长4.5%。

主要海洋传统产业稳中有进。上述负责人表示，一季度海洋船舶新承接订单量、海船完工量和手持订单量继续保持全球领先。海洋交通运输业发展态势较好，海洋货物周转量、货运量同比分别增长5.8%、4.2%。海运进出口总额同比增长0.1%，其中出口额同比增长5.6%，进口额同比下降8.4%。海洋旅游业快速发展，海洋旅游业实现增加值3842亿元，同比增长7.5%。

海洋新兴业态发展态势良好。上述负责人还介绍，一季度海洋工程装备制造业保持较快发展，新承接海工订单金额同比增长57.1%。海洋生物医药研发取得新进展，免疫抗肿瘤海洋一类新药BG136启动临床二期试验。海洋信息服务业加快培育，“瀚海智语”海洋大语言模型发布并开始试用，国家海洋科学数据中心、国家海洋大数据服务平台（海洋云）稳定运行。涉海融资市场延续向好态势，7家涉海企业完成IPO上市，融资规模36.2亿元；截至3月末，“海洋经济”股票价格指数较上年末上涨5.7%。

(责编：王连香、高雷)
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