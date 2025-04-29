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高质量发展故事汇 | 李兆前：强化创新主体作用，在百年变局中赢得主动

人民网记者 王震
2025年04月29日10:58 | 来源：人民网
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“民营企业创新和市场感知敏锐、成果转化高效、激励机制灵活，这与科技产业创新所需要的创新驱动、风险担当、长线投入高度契合。”

中国民营经济研究会会长李兆前做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球创新链和产业链加快重构。百年变局下，不进则退、慢进也是退。不少民营企业主动出击，在人工智能大模型、具身智能、民用航天、量子科技、生物制造等新兴产业和未来产业前瞻布局，在持续加大研发投入、开展关键核心技术攻关、加强产学研深度融合中，不断强化创新主体作用、加速抢占新赛道新领域，不仅为自身发展创造新蓝海、开辟新天地，也为我国加快培育新质生产力，开创高质量发展新局面赢得主动。

(责编：王震、章斐然)
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