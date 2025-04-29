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一季度服务进出口总额同比增长8.7%

2025年04月29日12:58 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2025年一季度，我国服务贸易较快增长，服务进出口总额19741.8亿元（人民币，下同），同比增长8.7%。其中，出口8351.5亿元，增长12.2%；进口11390.3亿元，增长6.2%。服务贸易逆差3038.8亿元，比上年同期减少244.6亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易保持增长。一季度，知识密集型服务进出口7524.9亿元，增长2.6%。其中，其他商业服务、电信计算机和信息服务进出口规模较大，金额分别为3204.8亿元、2623.4亿元，增速分别为0.8%、4.8%。知识密集型服务出口4363.4亿元，增长2.1%；知识密集型服务进口3161.5亿元，增长3.4%。

旅行服务出口增长最快。一季度，旅行服务继续保持高速增长，进出口达5849亿元，增长21.8%，为服务贸易第一大领域。其中，出口增长97.5%，进口增长14.9%。

(责编：孙红丽、高雷)
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