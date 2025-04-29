商务部回应波音公司飞回拟交付飞机
2025年04月29日12:16 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 针对波音公司飞回拟交付飞机，商务部新闻发言人29日表示，美方挥舞关税大棒严重冲击全球产业链供应链稳定，扰乱国际航空运输市场，很多企业无法开展正常贸易投资活动，中国的相关航空公司、美国波音公司都深受其害。
有记者问，据媒体报道，近日波音公司飞回3架拟交付中国航空公司的波音737Max飞机，称中方已停止接收波音客机，请问中方有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。
发言人说，中美两国在民航领域保持了长期互利合作，有力推动了两国贸易和人员往来。中方愿继续支持两国企业开展正常的商业合作，希望美方能倾听企业的呼声，为企业正常贸易投资活动创造稳定可预期的环境。
(责编：徐婵、白宇)
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