打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部回应波音公司飞回拟交付飞机

2025年04月29日12:16 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月29日电 针对波音公司飞回拟交付飞机，商务部新闻发言人29日表示，美方挥舞关税大棒严重冲击全球产业链供应链稳定，扰乱国际航空运输市场，很多企业无法开展正常贸易投资活动，中国的相关航空公司、美国波音公司都深受其害。

　　有记者问，据媒体报道，近日波音公司飞回3架拟交付中国航空公司的波音737Max飞机，称中方已停止接收波音客机，请问中方有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

　　发言人说，中美两国在民航领域保持了长期互利合作，有力推动了两国贸易和人员往来。中方愿继续支持两国企业开展正常的商业合作，希望美方能倾听企业的呼声，为企业正常贸易投资活动创造稳定可预期的环境。

(责编：徐婵、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部：一季度我国海洋生产总值同比增长5.7%
　　人民网北京4月29日电 （记者王绍绍）记者从自然资源部了解到，一季度我国海洋经济呈现向新向好发展态势。海洋资源保供水平持续增强，新质生产力加快形成，海洋对外贸易总体平稳。…
“五一”期间“菜篮子”产品货足价稳 将呈现购销两旺格局
　　“五一”假期即将来临，随着气温的稳步回升以及产地持续北移，蔬菜整体价格走势呈现出稳中略降趋势，节前“菜篮子”产品货足价稳，将呈现购销两旺格局。 国家统计局数据显示，截至3月底，全国能繁母猪存栏量4039万头；一季度猪牛羊禽肉产量2540万吨，同比增长2%；牛奶产量892万吨，增长1.7%；国内水产品产量1483.4万吨，增长4.5%；蔬菜水果供给稳定，价格呈季节性波动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部