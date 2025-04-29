原标题：中国电信智能云生态成果展亮相第八届数字中国建设峰会

4月28日，中国电信智能云生态成果展亮相第八届数字中国建设峰会现场体验区。中国电信以“数智国云共谱新篇”为主题，为广大用户呈现算力调度、模型管理、量子科技、安全能力、数据中台、AI行业应用等一系列领域的创新成果，全面展现中国电信作为建设网络强国和数字中国、维护网信安全国家队主力军，积极践行央企责任使命，深入实施云改数转战略，着力培育新兴产业、未来产业，在从数字福建到数字中国建设进程中所取得的突出成就和积极贡献。

看点一：息壤智算一体化服务平台

息壤智算一体化服务平台构建的“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体服务，已成为人工智能时代国家云的核心。通过息壤算力调度驾驶舱，用户可以直观地看到全国算力全景、资源接入、算力服务商数量、用户交易状况等运营动态。中国电信依托“息壤”构建全国一体化算力体系，整合自有、跨域、异构、跨服务商算力，推出Triless架构，实现“算力无关、框架无关、工具无关”，让客户无需关心算力资源、训推架构、开发工具等，大幅降低AI算力使用门槛，快速解决用户“找算”“调算”“用算”需求。

看点二：全国产一体化软硬协同算力底座

科技自立自强，底层架构是关键。中国电信天翼云以筑牢自主可控数字根基为使命，构建全系列全栈国产化产品。以自主可控的基础软硬件为核心，基于紫金算力架构国产化硬件、自研操作系统CTyunOS、自研分布式云操作系统TeleCloudOS一体化融合体系，打造全国产一体化软硬协同算力底座。

看点三：人工智能赋能平台

在人工智能展区，中国电信展示了其从基础设施到开发应用平台，再到场景化应用的全栈AI能力。最新升级的AI基础设施底座——星河平台和智能体平台，全面支撑AI规模发展。星河平台实现全模态模型纳管、全链路模型训推，极大提高模型场景适用率。升级后的智能体平台支持多模式灵活开发、低门槛闭环调优、多渠道发布和运营，全方位满足企业AI应用落地需求。

中国电信自主打造全尺寸、全模态、全国产化基础大模型——星辰大模型体系，并创新打造了一系列丰富多彩的AI+应用，如搭载其自研星辰大模型的AI手机、AI智伴小熊、AI中屏等，为用户带来个性化产品体验。

看点四：星海数据智能中台

走进星海大数据展区，星海数据智能中台、星海数据标注、星海可信数据空间等核心板块聚焦数据流通与价值释放，展现中国电信在数据要素领域的强大实力。其中，星海数据智能中台通过多模态数据治理与AI算法辅助实现数据的高效智能化运营，在智慧城市、工业互联网等场景中助力企业实现精准决策、降本增效。

看点五：AI安全能力体系

安全能力展区展示了星辰-见微安全大模型、云猎无人机侦测反制系统、灵犀威胁情报、云脉SASE等新一代信息安全解决方案及“云、网、边、端、用、数、天地一体”安全纵深防御体系。为了更好保障用户使用AI业务，中国电信打造全方位安全体系，推出高质量大模型安全数据集，从网络安全、环境安全、数据安全、模型安全以及应用安全五个层次构建立体化防护能力，最终在安全评测和防护形成闭环，通过一站式的大模型安全托管服务，赋能千行百业的AI安全应用。

看点六：量子科技能力体系

在量子科技展区，“天衍”量子计算云平台、量子密信、量子密话、量子云印章、量子密改等一系列量子科技安全产品，吸引了大量观众驻足观看。目前，中国电信已建成具备“量子优越性”的超量融合云平台“天衍”，和超导量子算力集群。其中“天衍”平台成功入选“2024年央企十大国之重器”。

此外，中国电信正在加快建设基于全球首创融合QKD+PQC分布式量子密码系统架构的量子安全基础设施，打造跨域互通、天地一体的分布式量子密码服务能力底座，为千行百业提供量子安全服务。

看点七：AI+应用赋能产业升级

中国电信深入推动星辰大模型覆盖行业场景，开发AI行业智能体，以智能体深层嵌入助推大模型产业在千行百业实现应用升级。在AI行业应用展区，中国电信还设置了数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明五大领域的重点产品展示。通过星辰智能座舱大模型、政务服务智能导办平台、全域旅游数字平台、智慧医院一体化平台等41个真实平台的互动展示，让观众切身感受中国电信如何将智算与千行百业深度融合，赋能社会经济高质量发展。

值得一提的是，2025年是“数字福建”建设25周年、推进“数字中国”建设10周年。中国电信特别打造“数字福建”专题展区，展现工业互联网平台、低空经济、智慧医疗等一系列“数字福建”实践案例。

数字浪潮奔涌向前，创新动能蓄势待发。中国电信将全面拥抱人工智能，坚定方向，把握机遇，全力打造服务型、科技型、安全型企业，深入推进“人工智能+”行动，推动人工智能应用赋能经济社会发展，奋力谱写中国式现代化电信新篇章。

(责编：董童、李源)

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