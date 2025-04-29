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华夏银行举办服务首都国企高质量发展大会

2025年04月29日13:08 | 来源：人民网
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4月28日，“华夏银行服务首都国企高质量发展大会”召开。会上，华夏银行与16家首都国企签署战略合作协议，通过深化银企合作、创新金融服务，助力首都国企在服务国家战略和首都功能定位中发挥更大作用。

作为北京市管金融企业，华夏银行始终坚持植根首都、服务首都，积极贯彻落实北京市委市政府“推动首都高质量发展”工作部署，争做“首都金融排头兵”，始终将服务首都经济社会高质量发展作为使命担当。

首都国企作为推动北京经济发展的“主力军”，是激发市场活力的关键力量。华夏银行本次活动旨在推动与首都国企合作向纵深发展，共同打造“政银企投”合作新模式。此次大会邀请了涵盖城市基建、民生保障、先进制造等多个关键领域的重点企业代表，通过项目对接、产业协同、数字赋能等多元合作、协同发展的创新模式，建立起“产融结合、优势互补、合作共赢”的发展合作机制，标志着华夏银行与首都国企的合作向更深层次、更广维度迈进。

会上，华夏银行重点推介了产业数字金融、境外投融资等重点产品与服务，为首都国企精心打造多元化、综合化金融服务生态，倾力服务首都国企高质量发展。

一是数智融合，产融共赢。华夏银行推出的“数翼通”等系列特色产品，致力于解决汽车、大宗、物流、消费等行业企业融资痛点问题；在业内创建“脱核”模式，服务千行百业，坚持以“产业数字化金融合伙人”定位，沿着产业链“上下游”提供综合金融服务，助力首都国企高质量发展。

二是京港联动，跨境服务。华夏银行充分利用“境内+境外”两个市场优势，有效发挥香港分行境外桥头堡作用，凭借在中资离岸债券承销、境外银团业务上的卓越表现，获得了国际资本市场的广泛认可，近年来先后荣获业界权威机构颁发的19项大奖。未来，华夏银行将继续在境外债承销、境外银团、双边贷款、贸易融资、外汇及利率衍生交易等领域，不断深化对首都国企的金融服务，为首都国企提供全方位多渠道海外增值服务。

三是贴心管家，至臻陪伴。在此次活动中，华夏银行向签约的各家首都国企赠予“首都国企金融服务卡”，利用全国千家网点，全力为首都国企提供至臻服务，为首都国企配备专业服务团队，指定专人对接，打造首都国企“贴心管家”。开通业务绿色通道，7×24小时响应，精准匹配企业业务需求，为首都国企提供全方位、综合化、不间断、高质量金融服务。

华夏银行党委书记杨书剑表示，“国之所需，行之所向。服务首都国企既是政治责任，也是战略机遇。华夏银行将围绕‘五个聚力’：聚力国家战略实施，聚力科技创新发展，聚力绿色转型发展，聚力数字赋能升级，聚力跨境金融服务创新，为首都国企提供全周期、全链条、全生态服务。华夏银行将永葆‘国企红’的忠诚担当本色，锻造‘科技蓝’的开拓创新成色，厚植‘生态绿’的持续发展底色，始终成为首都国企最值得信赖的金融伙伴，与首都国企合力构建‘金融+产业+城市’协同高质量发展新格局。”

华夏银行将以此次大会为契机，以更加积极主动的姿态、更加精准高效的服务，为首都国企注入更多金融动能，在服务国家战略、助力实体经济中实现更高水平的互利共赢，共同为谱写中国式现代化北京篇章贡献力量。

(责编：董童、李源)
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