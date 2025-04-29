人民网北京4月29日电 （记者赵竹青）4月27日，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在北京召开2025年项目评审工作动员部署会暨压实依托单位主体责任工作会议，部署2025年科学基金项目评审工作，引导科技界正确认识人才类项目的本质属性，推动破解人才项目“帽子化”问题，巩固深化评审专家被“打招呼”专项整治，盘活项目结余资金，规范经费使用管理，提高科学基金资助效能，确保把宝贵的科技资源投向最具创新活力的一线科研人员。

自然科学基金委党组书记、主任窦贤康说，我国基础研究实现长足发展，国家投入力度持续加大，2024年我国基础研究经费达2497亿元，同比增长10.5%，占全社会研究与试验发展（R&D）经费的比重提升至6.9%，高被引论文数和自然指数等指标居于世界前列，基础研究人才队伍不断壮大，人才储备不断丰富，高校综合实力和国际竞争力持续增强，科技创新为高新技术企业快速发展注入强劲动力，有力支撑我国实现高水平科技自立自强，国家创新指数跃居世界第十位。

窦贤康表示，国家自然科学基金作为支持基础研究的主渠道，要立足新时代，把握新定位，担当新使命，锚定2035年建成科技强国的战略目标，重点回答好两方面重大问题。在增强我国原始创新能力方面，落实教育科技人才一体发展战略，鼓励自由探索，稳固资助基础研究的“基本盘”；深化人才类项目改革，强化基础研究人才培养；探索建立非共识项目遴选资助机制，对创新性强、风险高、争议大的思想及时进行支持，推动原始创新和颠覆性创新；进一步优化重大项目、重大科研仪器等重大类型项目支持模式，依托重大研究计划等项目，突出交叉融合，促进跨学科研究。在支撑经济社会发展方面，加强有组织的基础研究，主责承接重点研发计划和重大专项；拓展多元投入，做大做强做优联合基金，撬动更多社会资源投入基础研究；允许央企研发机构注册为依托单位，探索科学基金对民营企业进行支持的新模式；设立面向全球的科学研究基金，开展国际科研资助，提高对外开放水平与国际影响力。

窦贤康提出，依托单位要与自然科学基金委一道，深入开展人才项目“帽子化”治理，推动人才类项目回归科研本来属性；按照正面引导、严明纪法、极限防守、严肃惩戒的原则要求巩固开展评审专家被“打招呼”顽疾专项整治，推动形成风清气正的科研生态；建立健全结余资金盘活机制，加强项目经费规范有效管理，确保把宝贵的科技资源投向最具创新活力的一线科研人员，提升科学基金资助效能，促进基础研究高质量发展，为如期实现建成科技强国的战略目标提供有力支撑。

会上，自然科学基金委工作人员、评审专家、依托单位、科研人员等“四方主体”代表就做好2025年项目评审工作作表态发言。上海交通大学、清华大学、兰州大学、华中农业大学、中国科学院物理研究所、中国科学院深圳先进技术研究院等依托单位代表围绕破除人才项目“帽子化”问题，盘活项目结余资金，规范项目经费使用管理等作了交流发言。

(责编：赵竹青、高雷)

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