人民网北京4月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，铁路"五一"假期运输今日全面启动，自4月29日至5月6日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次、同比增长4.9%，客流最高峰为5月1日。

国铁集团客运部负责人介绍，今年"五一"假期，旅客探亲、旅游、踏青等出行意愿强烈，客流呈现出行总量大、头尾高度集中、中间中短途客流增多的特点。从铁路12306车票预售情况来看，热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、深圳、西安、南京、郑州；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、郑州；北京往返上海、西安往返成都、北京往返呼和浩特、南宁往返广州、北京至沈阳、深圳至香港等热门区间客流较为集中。

一是科学精准安排运力。统筹用好线路和装备资源，发挥高铁成网运营优势，新投用一批复兴号动车组列车，全国铁路实行高峰运行图，计划日均开行旅客列车超1.2万列。充分运用铁路12306购票大数据，动态跟踪客流情况，通过增开旅客列车和夜间高铁、动车组列车重联、普速旅客列车加挂车辆等方式，在热门区间和时段精准投放运力，在主要城市间特别是进京、进沪、进穗方向安排列车满编组运行。保持普速列车开行规模，持续开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，方便沿线群众出行。为

二是精心开行旅游列车。落实增开银发旅游列车、促进服务消费行动各项措施，适应旅客假日出游需求，积极推动“火车向着景区开”，设计精品旅游线路，在热门旅游城市间安排开行各具特色的旅游列车和银发专列，与沿线酒店、景区、餐饮企业联动，在成都至新疆喀什、东北建三江，西安至漠河，济南至枣庄至威海至济南等线路安排开行“熊猫专列”“丝路号”“齐鲁1号”等品牌旅游列车，探索打造电影主题列车，拓展旅游消费新场景，催生假日旅行新体验，助力旅游经济、银发经济发展，为全面扩大内需注入新动能。

三是提升站车服务品质。用好铁路12306候补购票、重点旅客预约服务、铁路畅行码等功能，根据旅客需求动态优化车票发售策略，提升旅客购票体验。加强老幼病残孕等重点旅客服务，提高预约和响应效率，开辟绿色爱心通道，做好全程引导服务。优化进站、换乘流线，加强高峰时段、重点部位和站内便捷换乘引导，保障旅客安全有序乘降，全国120个车站实现联程票旅客站内便捷中转换乘，37个车站实现铁路到达旅客乘坐地铁免安检。优化站车餐饮服务，丰富供应品类，提升口感品质，努力为旅客提供“一碗好饭”。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路面向社会提供互联网票务服务的唯一官方渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。假日期间，旅客集中出行需求大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站候车，严格按规定携带随身物品，按照票面始发、终到站有序乘车，切勿“买短乘长”，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、高雷)

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