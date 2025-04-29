壹视界·任仲平文章解读丨为什么中国意味着确定性、未来性、机遇性
2025年04月29日15:47 | 来源：人民网
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百年变局，十字路口。有逆流而动，也有循势而行。
越来越多国际人士认为，在当前全球动荡时刻，中国用行动向世界表明，中国是可以信赖并携手创造美好未来的伙伴，中国意味着确定性、未来性、机遇性。
集中精力办好自己的事，坚持做艰难而正确的事，新时代以来，多少泰山压顶的时刻，多少风高浪急的挑战，多少难啃的硬骨头，我们“风雨不动安如山”，书写了“两大奇迹”新篇章，为世界带来“确定性”。
咬定目标不放松，风雨无阻向前进，我们再难也要蹚出一条新路，锻造了“越压越强”的发展韧劲，取得历史性成就、发生历史性变革，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，铸就了中国的“未来性”。
坚持“握手”而非“挥拳”、“拆墙”而非“筑垒”、“联通”而非“脱钩”，中国始终站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，在开放的条件下推进高质量发展，在扩大国际合作中提升开放能力，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，塑造着中国的“机遇性”。
从五千多年文明中走来，向着民族复兴的目标澎湃而去。一个“集中精力办好自己的事”的中国，一个“始终站在历史正确一边”的中国，砥砺奋进、凯歌以行。
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(责编：乔业琼、高雷)
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