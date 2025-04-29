人民网北京4月29日电 （记者车柯蒙）近年来，人工智能技术不断赋能企业财务管理水平提升。4月27日，由中国企业财务管理协会主办的2025中国企业财务管理发展大会在北京启幕。大会以“人工智能（AI）+数字化赋能高质量发展”为主题，展现财务管理领域发展创新成果。

中国企业财务管理协会创始会长李金华在致辞中表示，协会以“党建+专业”双轮驱动，构建起覆盖财务管理标准化建设、数字化人才培养、智能系统研发的全生态服务体系。下一步，要以专业加人工智能技术，创新企业财务管理水平提升、数智化经营管理转型等服务，积极赋能企、政、校、协数智化管理转型，推动构建以财务数智化带动企政协同服务新范式，激活“产业链、创新链、人才链、生态链、价值链等五链融合”新动能，融通社会各资源，搭建共创共享的可持续发展生态，切实推进企业业财融合的数智化经营管理，服务地方政府经济高质量发展，服务国家数字经济战略。

原农业部党组副书记、副部长尹成杰表示，在乡村振兴战略框架下，协会应着力推进数智化系统与农村财务管理的深度融合，通过智慧财务体系建设和农业产业数字化升级，打造新质生产力在"三农"领域的示范样板。

科技部原党组成员、秘书长张景安表示，“中财数智化系统”通过轻量化、模块化设计，有效破解中小企业数字化转型的资金与技术双重困局，为普惠性转型提供标准化工具包。

中国社会组织促进会会长杨岳表示，要更加深入研究和探索新技术与财务管理融合的创新服务新理念、新模式，推动形成一批以产业数据、模型、算法为核心的研究报告和政策建议，搭建一批以区域普惠式数智化转型为核心的企政协同数智化生态服务平台，落地一批以城乡融通为核心的乡村特色服务生态平台，引领一批行业产业集群聚集平台，制定一批适应财务数智化转型需求的人才培养标准，带动一批具备国际化专业服务能力的机构和专家为中国走出去企业落地深耕服务，发布一批企业可持续发展经营管理评价指数，服务一批个转企、企转规目标实现，帮助一批困、卷企业降本增效，融合一批行业协会商会多元赋能服务会员发展，助力地方经济和国家数字经济战略。

中国企业财务管理协会会长张连起在主旨发言中阐述“五链融合”的实质与关键，并介绍了“中财数智化”生态系统的核心价值。“该系统将助力地方政府打造‘区域经济驾驶舱’，推动数字产业集群发展，创新招商引资模式，赋能企政协同和中小微企业数智化转型。”张连起表示。

(责编：孙红丽、高雷)

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