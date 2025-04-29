人民网北京4月29日电 （记者赵竹青）2025第十一届世界雷达博览会主办方4月27日下午在北京举行新闻发布会宣布，该博览会将于5月17日至19日在安徽合肥举办，雷达科技领域诸多首创成果将集中亮相。

雷达是一种利用电磁波探测目标并测定其位置、速度等信息的电子设备，可广泛应用于军事侦察、气象监测、交通管制、航空航天导航、灾害预警及民用安防等领域。

本届世界雷达博览会将以“共享创新成果，为新质生产力发展注入活力”为主题，通过“智能电子装备及产业链展区”“行业应用展区”“新一代信息技术展区”和“户外实装展区”等四大展区、5万余平方米面积，全方位展示雷达尖端装备、数智体系、新域新质、电子基础等产品及解决方案。

展会期间，以米波雷达为代表的反隐身雷达、车路协同高精度感知系统，以及全系列关键元器件、原材料、工业软件等“中国首创”成果将集中亮相。

同期将围绕电子信息、人工智能、低空经济、商业遥感等前沿领域，邀请近20位院士及中外专家学者开展思想碰撞，交流研讨雷达行业前沿技术与趋势、创新发展与突破、国际合作与机遇、新兴产业与应用等热点话题。

据悉，世界雷达博览会自2001年起，每两年举办一届，展出规模和影响力逐届增大，已成为全球雷达行业集技术前瞻、行业带动、科技创新于一体的综合性交流平台。本届博览会由中国电子科技集团、中国电子信息产业集团、中国雷达行业协会共同主办。

(责编：赵竹青、高雷)

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