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今年第二批810亿元超长期特别国债资金下达

2025年04月29日15:11 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者张晓洁、魏玉坤）记者4月29日从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委已印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金，继续大力支持消费品以旧换新。

今年以来全国消费品以旧换新市场需求十分旺盛，多数地区首批补贴资金使用比例已达到较高水平。截至4月27日24时，全国汽车以旧换新281.4万辆，12类家电以旧换新4941.6万台，手机等数码产品购新3785.5万件，家装厨卫“焕新”4090.6万件，电动自行车以旧换新超420万台，带动相关消费品销售额约7200亿元，支撑一季度全国社会消费品零售总额同比增长4.6%。

记者了解到，下一步，国家发展改革委将充分发挥“两新”部际协调机制作用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力，确保真金白银优惠直达消费者，推动消费品以旧换新政策发挥更大效果。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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