人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰）随着全球治理体系加速演进和人类命运共同体理念深入人心，环境、社会和公司治理（ESG）已超越传统评价维度，成为重塑全球商业文明的新范式。

在构建新发展格局的时代背景下，中国企业的ESG实践正经历着从理念接轨到制度创新的跨越式发展，不仅深度契合新发展理念，更在“双碳”目标引领下开辟出具有中国特色的可持续发展路径。

随着全球对企业透明度、可信度要求的不断提升，ESG信息披露已成为企业发展的“必答题”。4月25日，九方智投控股发布2024年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，连续第三年公开披露企业可持续发展成果。

报告聚焦绿色低碳、金融安全、科技赋能、普惠共享等领域，展现企业在服务国家“双碳”目标、金融强国建设、数字经济发展中的创新探索，为行业高质量发展提供了实践样本。

报告显示，围绕绿色发展要求，九方智投控股将减碳行动纳入运营全流程，2024年单位人均碳排放、无害废弃物产生量及用电量密度分别同比下降6.94%、7.88%和6.95%，超额完成环境治理目标。

据了解，九方智投控股通过多方举措平衡商业价值和社会效益。公司积极投身公益事业，开展雷锋敬老、自闭症诗画展等。同时，与多所高校共建投教基地，开展全国性投教活动，助力提升全民金融素养。在乡村振兴实践中，通过沪滇定向扶持等项目履行社会责任。

“公司高度重视可持续发展，推动ESG理念融入公司治理和业务经营，在投资者教育、金融科技、数据安全、ESG管治、员工关怀以及回馈社会等方面均时刻践行自身的义务和责任。”九方智投控股创始人陈文彬表示。

业内人士表示，金融科技企业要践行“向实而行”的责任担当，为行业探索绿色化、智能化转型提供可复制的经验，助力加速形成“可测量、可报告、可核查”的行业标准体系，为绿色金融高质量发展注入新动能。

(责编：孙红丽、高雷)

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