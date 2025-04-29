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业界：探索ESG助力金融科技行业可持续发展

2025年04月29日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰随着全球治理体系加速演进和人类命运共同体理念深入人心，环境、社会和公司治理（ESG）已超越传统评价维度，成为重塑全球商业文明的新范式。

在构建新发展格局的时代背景下，中国企业的ESG实践正经历着从理念接轨到制度创新的跨越式发展，不仅深度契合新发展理念，更在双碳目标引领下开辟出具有中国特色的可持续发展路径。

随着全球对企业透明度、可信度要求的不断提升，ESG信息披露已成为企业发展的必答题4月25日九方智投控股发布2024年度《环境、社会及管治（ESG）报告》，连续第三年公开披露企业可持续发展成果。

报告聚焦绿色低碳、金融安全、科技赋能、普惠共享等领域，展现企业在服务国家“双碳”目标、金融强国建设、数字经济发展中的创新探索，为行业高质量发展提供实践样本。

报告显示，围绕绿色发展要求，九方智投控股将减碳行动纳入运营全流程，2024年单位人均碳排放、无害废弃物产生量及用电量密度分别同比下降6.94%、7.88%和6.95%，超额完成环境治理目标。

据了解，九方智投控股通过多方举措平衡商业价值和社会效益。公司积极投身公益事业，开展雷锋敬老、自闭症诗画展等。同时，与多所高校共建投教基地，开展全国性投教活动，助力提升全民金融素养。在乡村振兴实践中，通过沪滇定向扶持等项目履行社会责任。

“公司高度重视可持续发展，推动ESG理念融入公司治理和业务经营，在投资者教育、金融科技、数据安全、ESG管治、员工关怀以及回馈社会等方面均时刻践行自身的义务和责任。”九方智投控股创始人陈文彬表示。

业内人士表示，金融科技企业要践行向实而行的责任担当，为行业探索绿色化、智能化转型提供可复制的经验助力加速形成可测量、可报告、可核查的行业标准体系，为绿色金融高质量发展注入新动能。

(责编：孙红丽、高雷)
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