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比亚迪李云飞：以长期主义投入新能源汽车研发与技术积累

2025年04月29日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （焦磊、方经纶）今年一季度，比亚迪交出了集团总销量突破100万辆、同比增长60%的“成绩单”。2025上海车展期间，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞介绍，企业2025全年销量目标是550万辆，其中，海外销量目标80万辆。

“比亚迪坚持新能源战略，长期主义投入到新能源汽车的研发与技术积累，坚持插混+纯电两条腿走路。”在李云飞看来，对新能源战略和技术创新的长期坚持、以及垂直整合战略优势和多品牌协同发展，是比亚迪销量保持领先的主要原因。

据介绍，2024年，比亚迪研发投入542亿元，同比增长36%，远超同期净利润。在2011年-2024年的14年间，比亚迪有13年的研发投入超过当年净利润。截至目前，比亚迪累计研发投入超1800亿元。

“比亚迪是全球唯一掌握电池、电机、电控及车规级半导体等全产业链核心技术的新能源车企，拥有强大的抗风险能力及成本把控能力。”李云飞表示。

今年上海车展上，比亚迪旗下各大品牌比亚迪（含王朝网、海洋网）、仰望、腾势、方程豹携全新车型及技术产品集体亮相。对智能化的下半场竞争，比亚迪战略布局展现出“全栈自研 + 生态协同”的深度整合能力。

“比亚迪将电动化与智能化深度融合，构建起覆盖感知、决策、执行的全链路技术体系，并通过‘技术普惠’策略加速智能化普及，同时构建开放生态以应对行业竞争。”李云飞介绍，未来，比亚迪将投入1000亿元，用于发展人工智能和汽车相结合的智能化技术。

整车出口方面，截至2025年4月，比亚迪新能源汽车已进入全球110多个国家及地区。2024年，比亚迪乘用车海外市场销售超41万辆，同比增长72%。2025年一季度，比亚迪乘用车和皮卡海外市场销量超20万辆，同比增长110%。李云飞透露，比亚迪位于泰国和乌兹别克斯坦的工厂均已竣工投产，位于巴西和匈牙利的生产基地也将在未来投产运行。今年4月，腾势品牌正式进入欧洲，加速业务国际化进程。

车展期间，比亚迪全球汽车设计大赛颁奖典礼在方程豹品牌展台举办。

“我们这个赛事为学生搭建了一个学习和交流的桥梁，从而碰撞出更好的灵感，一起探索未来出行的无限可能。”李云飞介绍，比亚迪全球汽车设计大赛，是企业联合清华大学美术学院、中央美术学院等5所顶尖美院，面向全球青年设计人才的创新赛事，希望共同选拔并培养顶尖原创设计力量，为汽车行业带来新活力。

谈及创办比赛的初衷，李云飞表示，“技术＋设计”双驱动是比亚迪长期坚持的战略规划，当前也正成为促进整个汽车行业发展的重要一环。打造专业的汽车设计大赛，并将颁奖典礼设置在国际车展上，志在切实推动中国汽车文化、汽车设计升级，希望全球学习设计的学生们都能参与其中，与高校共同助力中国乃至全球汽车文化与设计的发展。

(责编：孙红丽、高雷)
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