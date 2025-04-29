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AI赋能 地方探索公共资源交易咨询服务智能化

2025年04月29日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰）在数字化浪潮席卷全球的当下，人工智能（AI）技术正以前所未有的速度融入各个行业领域，深刻改变着人们的生产生活方式与社会经济运行模式。同时，AI技术凭借其强大的数据处理、分析与学习能力，为各行业带来了效率的大幅提升、成本的显著降低以及服务质量的优化升级。

“不管问多专业的问题，它都能秒问秒答，好多政策法规一问就清楚了，太方便了！”近日，南通市公共资源交易平台“交易万事通”智能客服正式上线运行，一位代理机构工作人员赞不绝口。

公共资源交易作为经济活动中的关键环节，对于保障资源合理配置、促进市场公平竞争具有重要意义。在我国持续深化“放管服”改革、优化营商环境的大背景下，提升公共资源交易服务水平成为各地政府的重要工作方向。

同时，公共资源交易活动涉及多专业领域知识，部分交易主体面临政策不懂、流程不清等问题。据了解，此前，南通推出“一号答”人工咨询服务专线，以人工问答形式提供业务引导解答。

随着交易量的不断增长，人工问答咨询服务模式难以满足交易主体24小时“随时问”需求，为解决这一难题，当地依托热线积累的海量问答记录，深入调研了解交易主体各类需求，系统梳理4000余个高频问题，构建起覆盖工程建设、政府采购等全领域的立体化知识库，为智能客服的精准服务夯实数据基础。

南通市相关部门负责人表示，将持续深化“交易万事通”智能客服的场景拓展与功能升级，定期更新优化知识库，推动公共资源交易服务从“单一问答咨询”向“全流程智慧服务”转型，助力公共资源交易提质增效。

(责编：孙红丽、高雷)
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