记者4月29日从海洋石油工程股份有限公司获悉，由该公司牵头研制的我国首套5万吨级拉力千斤顶牵引装船系统交付，关键部件全部实现国产化，整体性能达到国际先进水平，标志着我国海洋工程装备制造能力取得关键突破。

我国自主研制首套5万吨级拉力千斤顶牵引装船系统成功交付。（海油工程供图）

装船是海洋工程建设必不可少的步骤，其中牵引装船是海洋油气平台导管架等超大型结构物最常用的装船方式。牵引装船依托千斤顶牵引系统，以类似拔河的方式将结构物拖拉到船上。作为牵引装船的“大力士”，5万吨级拉力千斤顶研发制造技术长期掌握在少数国际生产商手里，设备购置和租赁成本较高。

本次交付的拉力千斤顶牵引装船系统由10台1000吨拉力千斤顶、4台1000吨助推千斤顶、动力站、控制系统和固定锚点等组成，按常规装船摩擦系数计算，最大牵引重量可达5万吨。系统采用高强合金材料，拉力系数较常规材料提高20%，装船速度较国际同类设备提升15%。系统通过法国船级社验证，整体性能达到世界先进水平。

近十年来，海油工程累计完成结构物牵引装船约300座，其中万吨级结构物达34座。随着5万吨级拉力千斤顶牵引装船系统投入使用，我国海洋油气平台安装能力将显著提升。（记者梁姊）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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