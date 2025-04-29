记者4月29日从深空探测实验室获悉，由深空探测实验室牵头研制的天都一号通导技术试验星成功完成白天强光干扰条件下的地月空间激光测距技术试验，在国际上首次打破地月空间卫星激光测距仅能在夜晚作业的时间限制，标志着我国在深空轨道精密测量领域取得技术新突破。

由于地月空间尺度极大、卫星运动速度极快，对地月空间卫星进行激光测距相当于万米外瞄准一根头发丝，并实施精密跟踪与信号捕获。深空探测实验室天都星任务总指挥陈晓介绍，白天受太阳光影响，微弱的卫星回波信号容易被淹没在强烈的背景噪声中，难以被准确识别和提取。所以，以往地月空间卫星激光测距只能在夜间无光干扰条件下进行。此次白天强光干扰条件下地月空间卫星激光测距试验的成功实施，有效拓展了该项技术的可观测窗口，为技术应用提供了工程实践基础，有助于提升地月空间导航定位能力，将有力支撑国际月球科研站等后续深空探测重大工程任务论证与实施。

地月空间卫星激光测距试验示意图。 （受访者供图）

天都一号、二号通导技术试验星是深空探测实验室的首发星，于2024年3月发射升空，进入24小时环月大椭圆冻结轨道，其核心任务是验证未来地月通导综合星座系统建设中的通信导航新技术。此前，天都一号、二号试验星在轨完成了环月大椭圆冻结轨道编队飞行、环月轨道星间微波测距、月地高可靠传输与路由等多项技术试验。

此次试验由深空探测实验室牵头，上海卫星工程研究所、中国科学院云南天文台、中国科学院上海天文台、中山大学及北京航天飞行控制中心等单位共同参与完成。（记者吴慧珺）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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