原标题：GREEN战略引领价值链 夯实可持续发展韧性——蒙牛发布2024年可持续发展报告

4月28日，蒙牛集团发布2024年可持续发展报告（以下简称“报告”），展现从牧场到餐桌的全链条绿色实践与社会责任担当。2024年，蒙牛MSCI可持续发展评级连续保持AA级，连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)》，以37座国家级绿色工厂和全球首家乳业“灯塔工厂”，在全球乳业中保持领跑姿态。

报告显示，在全球气候变化与产业转型背景下，蒙牛坚定执行GREEN可持续发展战略，发挥“链主企业”优势，在公司治理与经营生产全维度贯彻可持续发展理念，引领中国乳业走向新发展阶段。

顶层设计，筑牢可持续发展根基

2021年，蒙牛结合自身业务特点，深度对标联合国可持续发展目标（SDGs），制订了“GREEN可持续发展战略”——G是可持续的公司治理，R是共同富裕的乳业责任，E是环境友好的绿色生产，第二个E是负责任的产业生态圈，N是营养普惠的卓越产品。

2024年，为响应公司“一体两翼”战略布局，蒙牛对GREEN战略进行了迭代升级，进一步聚焦可持续发展工作重点，提升管理效率与执行效果，在“可持续的公司治理”支柱下，从可持续发展管治、风险管治、商业道德三个议题入手，设立完善的可持续发展治理架构，搭建高效的可持续发展运行机制，将可持续发展理念融入业务决策与执行全流程。

其中，蒙牛着重开展可持续发展双重重要性（影响重要性+财务重要性）调研工作，通过梳理整合形成21个最有助于企业实现可持续发展战略及目标的战略性议题，形成可持续发展双重重要性重大议题矩阵，基于矩阵信息开展具有针对性的管理与行动。

此外，蒙牛持续提高可持续发展信息披露的质量和透明度，为投资者和其他利益相关方提供更全面、更深入的决策依据。2024年，蒙牛先后发布了《自然相关信息披露报告》（TNFD报告）、《绿色包装价值报告》和《气候相关信息披露报告》，搭建起全新的可持续信息披露“1+N”体系。

共同富裕，打造乳业责任担当

企业是推动社会经济高质量发展的生力军，是履行社会责任的主体。蒙牛积极践行乳业“国家队”使命，助力推动乡村振兴，承担共同富裕的时代责任，以实际行动创造更加美好的可持续未来。

报告显示，在GREEN战略“共同富裕的乳业责任”支柱下，蒙牛聚焦卓越职场、乡村振兴、公益慈善三大重点议题，不断提升员工幸福感，带动产业链发展，开展公益慈善活动。

秉持“以人为本”的发展理念，蒙牛通过完善成长通道、健全培训体系等方式，为员工搭建多元化发展平台，打造全方位人才培养体系。目前蒙牛女性高管（集团助理副总裁及以上）占比达到25%。蒙牛自营工厂中，已经100%通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，7家工厂通过国家安全文化建设示范企业复审。

同时，蒙牛持续深化具有乳业特色的乡村振兴，不断完善农牧民利益联结机制，以奶业振兴助力乡村振兴。2024年，蒙牛借助产业链优势，协调内外部金融资源，累计为上游合作牧场提供金融帮扶近24亿元；向对口支援的西藏洛扎县捐赠1000万元，用于帮扶当地的产业建设。

此外，蒙牛“营养普惠工程” 持续对欠发达地区、偏远山区捐赠牛奶，改善当地少年儿童的营养状况，助力教育均衡发展。2024年，该项目覆盖19个省39个市66个区县，惠及118243人次。同时，蒙牛全年参与10余次应急救灾捐赠活动，覆盖6个省市自治区的10个区县，惠及约1.2万人。

绿色生产，助力发展循环经济

在“双碳”战略指引下，企业绿色发展成为推动经济社会高质量发展和资本市场健康发展的关键力量。蒙牛围绕气候变化、可持续水管理、循环经济和绿色运营四个议题,携手产业链伙伴积极应对气候变化，助力发展循环经济，守护地球环境效益的永续发展。

为推动 “2030年碳达峰、2050年碳中和”目标早日实现，蒙牛围绕原奶、生产、包装、运输、产品等环节，努力提升运营及上下游价值链的气候韧性。在奶源端，蒙牛低碳牧场建设稳步推进，2024年完成173项减碳举措,减少二氧化碳排放约13.8万吨。

截至2024年，蒙牛共获批37家国家级绿色工厂，其中曲靖工厂连续三年获得零碳工厂认证，武汉工厂首次获得零碳工厂五星认证。值得一提的是，蒙牛宁夏工厂凭借在高效、智能、绿色可持续方面的优益指标，成为首家获批的“灯塔工厂”，也是首家获批的液态奶工厂。

蒙牛长期坚持“节水优先、均衡发展”， 共27家单位获评节水型企业/节水标杆企业；立足循环经济，推进包装绿色转型，高度重视培养消费者的环保意识，回收再生活动覆盖了27座城市，活动参与人数近10万人，成功回收乳制品包装约20吨。

全链条覆盖，构建可持续产业生态

对于乳业而言，只有不断完善从“一颗草”到“一杯奶”的产业生态圈，才能实现经济、社会和环境效益的平衡发展。蒙牛专注于可持续采购、可持续农业和生物多样性保护三大关键领域，开展责任供应链建设，不断引领合作伙伴共同构建一个可持续的产业生态系统。

蒙牛将构建负责任供应链作为核心发展战略之一，对供应链可持续发展风险开展有效的识别，赋能供应商提升业务及可持续发展管理水平，与供应商共同履行环境和社会责任。截至2024年底，100%原奶可以追溯至牧场，34座合作牧场通过GAP认证,23座牧场及其原料奶产品获得有机产品认证证书,9%采购原奶获得有机认证。

为打造绿色供应链，蒙牛针对木材产品、大豆产品、棕榈油三种可能对森林造成砍伐风险的大宗商品进行管控，积极开展认证和溯源工作。其中，蒙牛和旗下企业制定覆盖所有合作牧场的《奶产业链“大豆-零毁林”联合行动方案》，开展豆粕减量替代23万吨，采购来自低风险区域豆粕22万吨，采购可持续认证大豆5.1万吨。

从2009年开始，蒙牛在世界第八大沙漠乌兰布和沙漠上“治沙种奶”，在沙漠上建立了“草-畜-肥-田-草”种养一体的生态循环，成功构筑起沙漠“有机链条”，产出有机好牛奶；同时，蒙牛坚持对生态资源的可持续使用，致力于减少对生物多样性的影响，深度评估生物多样性风险，严格遵循国家与地方生态安全底线，打造“碧水工厂”。

科技创新，引领营养普惠

乳制品是“大食物观”的重要组成部分，是全球多元化食物体系不可或缺的一环。蒙牛聚焦营养健康、卓越品质、优质服务三个议题，致力于为全球消费者提供营养、美味、卓越、品质放心的乳制品，将营养健康生活普及千家万户。

蒙牛积极响应《健康中国2030规划纲要》，于2023年发布《蒙牛产品营养标准》，重点提升乳品中的钙和蛋白质等有益成分，减少添加糖、简化配料，并对儿童、老年人等关键人群的膳食营养素缺乏问题进行针对性的营养强化，持续打造多种有机、减糖、低钠、低脂、减少人工添加成分、营养素强化及小份量产品。

蒙牛始终将研发创新作为集团发展战略的重点，已在境内外设立9个研发基地，建立“刚性引进”院士专家工作站，并成立包括10余位院士和100余位专家在内的“蒙牛全球专家智库”，为卓越品质赋能。

2024年，蒙牛开展包括ISO 9001、GMP、HACCP、FSSC 22000、BRCGS、IFS及SQF七大体系认证，覆盖58家工厂，认证通过率为100%，基于对质量管理工作的肯定，蒙牛荣获中国质量协会“2024 年质量标杆典型经验”，以及2024年国际质量科学院质量促可持续发展奖(IAQ-QSA)。

蒙牛集团总裁高飞指出，蒙牛将持续努力，以消费者为中心，深耕高质量健康产品；以长期主义为遵循，创造可持续共享价值；以绿色低碳为蓝图，共筑生态圈美好未来，开创更多新品类、推出更多新产品、打造更多新场景，为消费者提供更多营养健康产品，推动乳业从“基础营养”向“大健康”跃升。

面向未来，蒙牛将与产业生态圈伙伴一道，为乳业提供“绿色生产-责任生态-创新驱动”三位一体解决方案，打造更有活力、更有韧性、更有效率的产业链，持续推动全球乳业高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经