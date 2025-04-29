新华社北京4月29日电（记者潘洁）国家统计局29日发布数据显示，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入33939亿元，比上年同期增长6.2%，增速比2024年全年快0.2个百分点，文化企业发展稳中有升。

分产业类型看，文化制造业实现营业收入9417亿元，比上年同期增长1.6%；文化批发和零售业实现营业收入5953亿元，同比增长3.3%；文化服务业实现营业收入18569亿元，同比增长9.7%。

“文化服务业‘压舱石’作用明显。”国家统计局社科文司高级统计师张鹏说，一季度，文化服务业占规模以上文化企业营业收入的比重为54.7%，比上年同期提高1.7个百分点，对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为83%，拉动全部规模以上文化企业营业收入增长5.1个百分点。

统计数据显示，一季度，文化新业态行业快速发展。文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入14846亿元，比上年同期增长12.5%，快于全部规模以上文化企业6.3个百分点，文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为83.5%。

在降本增效、部分文化服务业行业生产经营向好等因素带动下，一季度规模以上文化企业实现利润总额2744亿元，比上年同期增长29.1%。营业收入利润率为8.09%，比上年同期提高1.43个百分点，文化企业盈利能力稳步提升。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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