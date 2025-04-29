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大亚湾核电基地累计上网电量超1万亿千瓦时

2025年04月29日18:23 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）中广核4月29日发布消息，截至目前，大亚湾核电基地6台机组累计上网电量突破1万亿千瓦时，成为我国首个累计上网电量1万亿千瓦时的核电基地。其中，输送香港电量超3200亿千瓦时，占香港总用电量的四分之一，为粤港澳大湾区发展提供了清洁能源保障。

航拍大亚湾核电基地。受访者供图

航拍大亚湾核电基地。受访者供图

大亚湾核电基地包括大亚湾核电站、岭澳核电站共6台核电机组，形成总装机容量超600万千瓦的压水堆核电机组集群，是世界上最大的压水堆核电基地之一已累计安全运行超过135堆・年据测算，基地累计上网电量等效减少标煤消耗超过3亿吨，减排二氧化碳超过8.2亿吨，相当于植树造林约225万公顷。

大亚湾核电站30年大修改造中，我们实施技术改进近200项，技术创新超50项，机组核安全水平、数字化、可靠性得到全面提升”大亚湾核电运营管理有限责任公司党委副书记、总经理何六一介绍改造后的2台机组每天可多提供清洁电力超200万千瓦时。其中，作为核电站“神经中枢”的数字化仪控系统改造，提升核电机组自动化控制水平和本质安全。

(责编：孙红丽、高雷)
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