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关税风暴下，温州企业如何以“地瓜式”韧性突围→

2025年04月29日20:03 | 来源：央视新闻
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在温州人的生意经里，地瓜不只是一种食物，更是一种发展智慧。

地处东部沿海的浙江温州，“七山一水二分田”的资源禀赋算不得优渥，却因为民营经济发达而闻名全国。

民营经济对温州的重要性，通过一组“99999”数据得以彰显：民企数量比重、民营经济对GDP贡献比重、工业增加值比重、从业人员比重、税收占比均在90%及以上。

这背后离不开独特的"地瓜经济"模式：藤蔓向全球延伸，根系深扎本土。

近段时间，美国政府滥施关税，为全球经济带来不确定性。温州企业正以"地瓜式"的韧性，奋力寻找新的商机和发展之道。

01

何为“地瓜经济”？

习近平总书记在浙江工作期间曾发表一篇题为《在更大的空间内实现更大发展》的文章，提及“地瓜理论”，通俗、形象地阐释了“跳出浙江发展浙江”的理念：地瓜的藤蔓向四面八方延伸，为的是汲取更多的阳光、雨露和养分，但它的块茎始终是在根基部，藤蔓的延伸扩张最终为的是块茎能长得更加粗壮硕大。

“地瓜经济”指的是浙江创新形成的市场和资源“两头在外”的高增长模式。

如果把浙江本地的企业比喻成“地瓜”，企业在国内外延伸的产业、开拓的市场，就是“地瓜”的藤蔓。

藤蔓在外扎根壮大后，结出“新地瓜”，“新瓜连新藤”“新藤又结新瓜”……藤蔓覆盖越广，受益地域就越多，养分又沿藤蔓回流，反哺浙江本土，让根部的“地瓜”更加硕大饱满，由此形成一张以浙江为根、链通全球的“地瓜经济网络”。

而在温州，这一模式表现得尤为典型——

温州人有“闯天下”的基因，被称为“世界温州人”。

据不完全统计，目前有200多万温州人分布在世界各地，其中83.6万人分布在180多个国家和地区，成立了350多个温籍侨团，构建了内外互动、联接世界的温商网络。

温州有“商”行天下的文化基因，全力打造“世界的温州”。

2024年，温州全年货物进出口总额2936.6亿元，比上年增长4.1%，其中出口2519.8亿元，主要涉及鞋、服、机电产品等领域。贸易空间持续拓展，对共建“一带一路”国家、东盟、拉丁美洲出口额分别比上年增长6.8%、16.3%、12.6%。

截至2024年底，温州市拥有进出口实绩企业12316家，其中出口超千万美元企业数达803家，出口超5000万美元企业数75家。

△来源：温州市统计局

02

“地瓜”的藤蔓

不能只爬一个方向

美国关税战的风暴仍在持续，温州“地瓜”不断探索发展之道：藤蔓不能只爬一个方向。

4月，位于温州的一处制鞋工厂里，工人们正在加紧赶制订单。

负责人张文杰介绍，最近接了几笔新订单，“葡萄牙这笔订单价值2000多万元人民币。”

张文杰所在的温州德赛集团是一家从事鞋类外贸30多年的企业，海外出口占比约70%，其中美国市场占据三分之一。随着美国不断加征关税，该公司部分美国订单处于停滞状态。

有美国客户提出，已经生产的订单货物放着也是库存，不如半价卖给他们。张文杰表示，集团已果断拒绝，“有美国客户取消订单，也有美国客户信任我们，提前付了50%的货款，让我们把货保留，等合适的时机。”

为补上缺失的美国订单，德赛集团迅速调整全球布局，利用迪拜、俄罗斯等海外分公司开拓中东、欧洲市场。

张文杰说：“美国订单少了，我们把部分美线外贸业务员调整到欧洲线，接了欧洲多个大订单，与去年同期比翻了一倍。还有澳洲、南非、东南亚等地的订单，我们也在沟通争取。”

“美国加税对我们来说确实产生短暂的困扰，但从长远来看，就算没有美国市场也没有太大的问题。该担心的是美国客户，我们现在生产的是秋冬产品，如果因为关税，产品过不去，他们下半年可能出现商品短期的情况，他们的压力比较大。”张文杰话语中底气十足。

对于自己公司的产品，张文杰很有信心，“一些欧洲客户原本选其他国家的产品，但成本比中国高20%左右，而且品质不如我们好，所以转而选择与我们合作。”

张文杰表示，有部分取消的订单还没做，但原材料已购入，可能会考虑转内销，“不同国家人的脚型不同，鞋楦不同，消费者的喜好也不同，我们考虑将外贸原材料重新设计为符合国内需求的产品。”

除了拓展客户，温州“地瓜”藤蔓碰到石头灵活绕路，布局全球产业链。

已有不少企业打算构建“中国总部+海外卫星工厂”网络，实现关税敏感环节外迁。

浙江迷西仕服饰有限公司是一家“根”在温州的外贸型服装企业，面向的主要是欧洲客户，美国仅有一少部分。

该公司负责人余强春表示，目前受此次关税战影响较小，但未来还不确定，“因为我们的工厂在东南亚，客户对接办公室在法国、西班牙，采购在中国。在一定程度上，规避了一些风险。”

当然，外迁工厂也带来很多不确定性，比如 可能会面临供应链不完整导致成本上升 ，基础设施不完善、劳动力素质不高影响企业运营，还有可能受到当地政治和经济环境等因素影响。

部分产业链外迁不会动摇根基。余强春说：“就服装产业而言，大部分产业链甚至完整产业链还是在我们中国。美国关税不可能将我们完全封锁，温州‘地瓜’藤蔓遍布全球，温商网络下，有合作机会就有生机。”

中国是全球最大的服装生产国，而温州作为中国服装行业的重要产业集聚地之一，共有2700多家服装企业，拥有相对完整的服装产业链。温州大象城国际商贸中心董事长陈龙秋介绍，从面辅料采购、设计研发到成衣制造、销售，在温州大象城就可以一站式实现。

03

“地瓜”的根系

扎得更深、更具不可替代性

关税战中，温州“地瓜”探索另一个发展之道是：让根系扎得更深、更具不可替代性，种出独一无二的果实。

在美国订单锐减的情况下，德赛集团加快自主品牌建设布局。张文杰认为，过硬的产品是企业的话语权，也是核心竞争力，产品拥有不可替代性之后，企业自然会拥有定价权和自主权。

“我们不仅要创建品牌，还要打响自己的‘中国品牌’。”张文杰介绍，德赛拥有“高弹性透气健康鞋底"，"可变鞋跟"等三十多项专利技术，具有一定的差异化竞争力。

“中国制造的品质在国外是很难被取代的。此前有客户找其他国家生产，结果因质量不好导致库存积压，去年又转回德赛，找我们合作。”张文杰表示，接下来企业将加大科技创新力度，提升中国制造产品在国际上的不可替代性。目前，德赛集团正在筹备即将参展广交会，寻求更多合作机会。

另一家温州鞋企康奈集团则不断提升产品及品牌附加值。集团相关负责人举例，“我们研发走不累的高跟鞋、可以跑步的商务鞋、舒适的云朵鞋等一系列有专利技术的产品。”

有创新才有主动权，有实力才有议价权。

走进一家位于温州的纽扣厂，作业机器轰鸣，机器上有一行英文引人注意——"Made by Wenzhou"（温州制造）。从机器到产品，本土制造，是这家企业最引以为傲的标签。

面对关税带来的不确定性，温州高尔达纽扣饰品有限公司董事长高黔表示，公司从创新产品入手，“把产品做好，针对不同国家、地区，我们也在创新，以满足细分市场的需求。”高黔提到，目前公司正在研发适合儿童的无毒硅胶纽扣、可降解材料制作的环保纽扣等。

不仅高尔达，创新是整个温州市永嘉县桥头镇纽扣行业的发展秘笈：有的公司研发陶瓷纽扣，可作扩香片；有的制作可再生材质的纽扣；还有的研究搭载芯片的“数字纽扣”……

纽扣属于服装的小部件、附属品，可能很多人将其与“产品附加值低”“技术含量少”等挂钩。但在今天的桥头镇，高档纽扣一粒就能卖出十几元，是典型的高附加值产品。

从传统工艺走向现代制造，从粗糙生产到自主设计，从桥头摆摊到卖向全球……如今的桥头镇被誉为“中国纽扣之都”，纽扣产业从业人数约1.6万人，纽扣年产量约600亿粒、年销售额40多亿元。

04

温州“地瓜”韧性生长

给中国外贸企业的启示

“地瓜经济”的精髓是韧性。无论是藤蔓爬向全球，还是让根系扎得更深、更具不可替代性，都体现了“地瓜经济”的独特生命力。

就像地瓜的藤蔓，每一次受阻都会萌发新芽，而深扎地下的根系永远储备着再次生长的能量。

美国关税大棒打不垮“地瓜”，只会让它的藤蔓爬得更远。温州“地瓜”韧性生长，带给中国外贸企业更多思考。郑州大学商学院执行院长王宁教授从三个方面解读——

“藤蔓思维”：市场受阻，就向更远处延伸。

积极开拓新兴市场，比如通过参加展会、与经销商合作等方式将产品打入东南亚、中东等市场，降低对美国市场的依赖。同时利用跨境电商平台挖掘新市场的潜力。

“根系法则”：越是外部施压，越要练好内功。

面对贸易战，温州企业没有被动挨打，而是加速技术升级。从低端代工转向自主品牌，从传统制造迈向智能化生产。

任何企业的品牌根基一定是产品质量，要想长期发展，一定要扎扎实实提高产品质量。通过加大研发投入、增加产品附加值，进而提升产品质量和品牌知名度，增强应对关税等风险的能力。

“共生网络”：一个人走得快，一群人走得远

温州商会的全球联动，让分散在各地的温商能共享信息、分摊风险。一家企业遭遇壁垒，整个网络迅速调整策略。这种“蚂蚁雄兵”式的协作，让“地瓜藤蔓”即便被剪断几根，依然能快速再生。

最近，德赛集团有一笔特别的采购订单——从温州一家从事眼镜出口的企业购入3万副眼镜。张文杰说，一方面是合作共赢，另一方面也为了自主品牌做活动。

张文杰还提到，德赛集团即将推出“100%中国”新品，所有材料都来源于中国，而原料提供企业也是像德赛一样外贸受阻的企业，大家互相扶持，走出难关。

不久前，2025年温州商务领域市级产业政策正式出台。内容围绕促进消费、拓展内贸、企业“出海”三大方面，比如对温州市中欧班列的发展提供了奖补、境内外贸易救济案律师费最高补助150万……通过“真金白银”的奖励和补助助力温企“脱困”。

温州人“敢为天下先”的闯劲和“抱团共生”的智慧，让“地瓜”的根系扎得更深，藤蔓连接更紧密。

从温州人章华妹领取全国第一张个体工商户营业执照开始，温州精神就刻进了“地瓜”基因里——敢闯敢试、百折不挠。

改革开放初期，温州人挑着货担走遍全国，靠着“前店后厂”的灵活模式，把纽扣、皮鞋卖向全球；当外部环境变化时，他们又迅速转型，从低端制造转向品牌化、智能化，让根系扎得更牢、更深。遍布世界的温州商会，像地瓜的藤网一样，将信息、资金、技术源源不断输回本土。

危机也是契机。从盯美国到拓全球、从贴牌代工到自主创新、从价格战到价值战，温州以“地瓜式”韧性进击的背后，是中国制造向产业链高端攀升的坚定步伐。

总监制/闫帅南

监制/李浙 主编/王兴栋

记者/战星岑 韩栋

撰稿/战星岑

(责编：胡永秋、杨光宇)
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