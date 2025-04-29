新华社酒泉4月29日电（李国利、杨吉）中国空间站在轨繁育的首批果蝇近日将随神舟十九号载人飞船返回地球，开展相关研究的我国科学家表示有望获得多项科学成果。

果蝇个体小、繁殖快、行为丰富，与人类基因组序列高度同源，是一种兼具保守性和适应性的优良模式生物。2024年11月15日，我国首次通过天舟八号货运飞船将果蝇带上太空展开实验，旨在研究在空间亚磁-微重力复合环境下生物体的生长发育、行为表现及基因表达等变化规律。

据中国科学院生物物理研究所研究员李岩介绍，一个多月的实验共连续培育出三代果蝇，航天员对每一代都进行了转移操作和采样收集。

这是我国首次在中国空间站里建设果蝇培育平台并开展科学研究，也是国际上第一次在空间站中设置空间亚磁环境并探索其生物学效应。李岩说：“这表明果蝇在太空缺乏重力场和磁场的特殊环境下具备生长发育和求偶交配等繁殖能力，为研究太空环境下生物生殖、发育和大脑、行为的影响提供了重要基础，也为未来人类太空远航的健康保障提供了科学依据。”

此外，科研人员还获得大量视频数据，用于分析研究果蝇在空间环境中的生长发育以及睡眠、求偶等行为特征。

“通过视频，我们看到了一些与地面完全不同的新的行为模式。因为没有重力，果蝇会出现飘浮甚至翻跟头的状态，交配成功率与地面相比也偏低。”李岩说，“飘的同时，果蝇还会不断地搓腿，这种行为在地面上也会有，反映了它的焦虑状态，就像人类着急了会挠头。”

果蝇在中国空间站的研究平台位于生命生态实验柜的小型通用培养箱，这个培养箱能严格控制温湿度、光照周期和气体循环条件等。

据中国科学院空间应用中心研究员、应用发展中心主任张伟介绍，自2022年7月24日随问天实验舱升空以来，生命生态实验柜相继开展了拟南芥、线虫、果蝇、斑马鱼等动植物的空间生长实验，这些实验有望揭示微重力对生物个体生长、发育、代谢的影响，促进人类对生命现象本质的理解等。

根据计划，神舟十九号载人飞船将于近日返回地球。“这些被冻存的果蝇将随飞船一并天外归来，用于开展基因测序等研究分析。”李岩说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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