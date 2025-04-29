4月29日，第八届数字中国建设峰会在福州开幕。中国移动在峰会期间举办以“智焕新生，共创AI+时代”为主题的人工智能生态大会。

中国移动总经理何飚表示，人工智能已成为科技创新和产业创新深度融合的关键领域和重要引擎，全球各国、产业各方都在加强战略布局，开启技术高度平权、算力迅猛增长、应用广泛普及的新阶段。一是“人工智能+”重塑数智生活方式，AI智能体成为信息服务新入口，通过整合社会全量知识，为各类场景、复杂任务提供专家级、个性化服务；二是“人工智能+”重塑生产运营形式，深度嵌入研发设计、生产制造、营销服务、运营管理全链条，加速形成“模型即服务”等新生产平台，创建“数字孪生”等新生产形式；三是“人工智能+”重塑社会治理模式，赋能数字政府建设，融入办公辅助、决策支持、现场管理、流程优化等环节，显著提升政务服务效率和科学决策水平；四是“人工智能+”重塑科技创新范式，加速向通用人工智能、超级人工智能发展，赋予人类前所未有的未知领域探索能力，加速各领域科技创新突破。

会上，中国移动发布“九天”人工智能基座升级、首批信息消费“新三样”产品、AI能力联合舰队三项成果，立足“供给者、汇聚者、运营者”定位，全面实施“AI+”行动计划，联合产业各方，共建产学研用协同创新体系，共促人工智能焕“新”向“实”，赋能经济社会数智化转型。

全面升级“九天”人工智能基座。算力方面，加快“云智算”基础设施升级，以四层新型服务架构提供全新算力服务，增强算力供给、算力适配、算网传输、算网调度能力；模型方面，加快大模型行业能力升级，重点升级多模态大模型、结构化数据大模型及深度思考大模型3款九天基础大模型；数据方面，加快数据治理体系升级，强化公司海量数据价值释放及行业多维数据供给，为全产业提供跨行业跨领域的优质数据。

发布中国移动首批信息消费“新三样”产品。聚焦AI智能终端、智能网联汽车和智能机器人，共计发布9款产品，打造“人人可用”的AI智能终端、“户户可享”的智能网联汽车、“家家可及”的智能机器人，壮大“新三样”产品体系，推动信息消费产业蓬勃发展。

打造中国移动AI能力联合舰队。发挥中国移动央企龙头带动作用，在技术汇聚和产业汇聚上持续用力，组建算力攻坚、垂直模型、场景赋能三支产业“舰队”，联合各界力量攻克AI关键技术、加速千行百业商业化落地，以“产业+资本”双轮驱动，汇聚产业链上下游资源，打造大中小企业融通发展新模式。

未来，中国移动将与各产业伙伴一道，共筑人工智能科创高地，共推人工智能场景落地，共建人工智能人才雁阵，共促人工智能向善发展，全面推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，共创数智美好未来。

(责编：董童、李源)

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