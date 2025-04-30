开通运营至今，客货运双双突破5000万

本报记者 杨文明

榴莲冷链班列准时抵达中国昆明，跨境班列缓缓驶过老挝磨丁，截至今年一季度，中老铁路累计运送旅客突破5000万人次，运输货物超5640万吨，双双突破5000万。

不是穿行在洞中，就是飞驰在“空中”——桥隧相连的中老铁路3年多前刚建成时，曾有人质疑：沿线人口少、经济相对落后，有人乘坐吗？会不会无货可运？如今，中老铁路货运量连续3年实现两位数增长，出入境旅客从每天300人次增至最高1300人次——一条跨境铁路，跑出了发展加速度。

跨境商品种类扩展至3000余种

榴莲降价，跟这条铁路有关

近几年，榴莲在国内市场价格降低，这其实与中老铁路密切相关。

由于国内市场需求旺盛，境外榴莲种植面积增长；与此同时，随着中老铁路运行，榴莲的运输损耗、运价大幅下降，更多人吃上了价优味美的榴莲。

“2021年12月中老铁路正式通车，为中南半岛带来了物流新变革。”中国铁路昆明局集团有限公司货运部营销部负责人朱江说。

开通之初，不少物流企业和货主对中老铁路跨境运输持观望态度：能不能准时送达？运价是否有优势？“当时面临商品种类相对单一等问题。”朱江说，与其等货来，不如找货去！东南亚水果种类多、旺季水果运输需求大、对运输的时效性要求高，是铁路大宗货源的潜在增长点。

围绕水果等重点货源做文章，2022年12月，磨憨铁路口岸海关指定监管场地开始运营，榴莲的跨境之旅自此开启。泰国榴莲先通过公路运输至老挝万象，再搭乘中老铁路直达云南昆明。“如今，新鲜果蔬搭乘中老铁路‘澜湄快线’，全程运输只需要26小时。”朱江说。

昆明海关提供的数据显示，2024年，我国进口新鲜榴莲达到了泰国产量的近六成。“传统公路运输要跑5到7天，要是遇上交通拥堵，榴莲多半损耗在路上，损失很大。”塔那愣国际物流云南分公司副总经理张德欢说，“如今公铁联运模式压缩了运输时间，成本也大大降低，中老铁路成为进口榴莲的‘保障线’。”

除了高效的运输通道，中老铁路持续升级冷藏集装箱设备，用技术突破物流堵点。“随着运输需求激增，运输质量也必须跟上。”朱江介绍，铁路部门开发了全新铁路冷链装备，精准控温、运行稳定，保鲜性能更优。

从泰国榴莲到老挝香蕉，从云南鲜花到越南火龙果，如今，这条“钢铁丝路”的跨境商品种类从开通初期的500余种扩展至3000余种。

从通到畅、从畅到快、从快到旺，截至今年一季度，中老铁路累计运输货物突破5640万吨，连续3年实现两位数增长，其中跨境货物1300万吨。磨憨铁路口岸日交接国际货物列车常态化保持18列，“黄金通道”效应日益凸显。

依托跨境游 客流持续增长

这趟动车，常常“一票难求”

中午12点15分，磨憨出入境边防检查站的“外语小课堂”准时开讲。一块白板、几张标语卡片、几名边检民警围在一起，练习泰语、老挝语的常用问候语。趁着列车还没到站，边检民警抓紧时间“充电”。

中老跨境旅客列车如今几乎每趟都是满载。而在2023年4月13日，昆明南站到万象站首次开通客运时，每天仅开行一对国际列车，出境票额250张。看着空荡的车站和零星的旅客，边检站不少人心中打鼓：这车啥时候能坐满？

近年来，随着过境免签等政策实施，一系列便民服务措施推出，这条目前国内唯一的跨境动车组旅客越来越多。为更好满足旅客需求，列车从一对变两对，票额每列涨至390张，中老跨境列车分别从昆明、普洱两地始发，还增设了老挝段的纳堆站停靠点。

旅客多了，新问题随即出现。如何减少通关时间？怎么避免因一人手续缺失耽误他人顺利过检？

磨憨出入境边防检查站进行了系统性提速：外国人入境卡前置至车厢内填写；推出“两公布一提示”制度，提前发布节假日通关高峰预测；启用智能验证台、旅检快捷通道、实时翻译设备、出入境记录自助打印机。目前，磨憨铁路口岸的通关时间已由过去的90分钟压缩至52分钟。

到岗前分析旅客构成，是磨憨出入境边防检查站执勤四队负责人孟涛的习惯。中国游客占比多少、来自哪些旅行社、有没有外国团队、是否有特殊需求……孟涛说，民警台前站岗、台外引导，站台监护、车体检查，个个轮岗练、岗岗都精通。

东盟10国，语言多样，磨憨铁路口岸便组建了一支小语种服务队。对第一次出境的“银发旅团”，工作人员会主动引导、加强提醒。个别听力、语言障碍旅客，也能通过提前打印好的交流卡片，一步步走完边检流程。

据介绍，搭乘中老铁路通勤的旅客相对稳定，中老铁路客运增长点主要依托旅游业。一名跨境游从业者介绍，过去到老挝旅游，飞机太贵，大巴车太慢。现在坐火车，方便、省时、体验感好，愿意坐这趟车出行的游客越来越多。

从“担心没人坐”到“车票抢不到”，两年来中老铁路旅客发送量持续增长，截至今年一季度突破5000万人次，有力促进了沿线资源开发。

带动沿线经济提速发展

运输优势，催生产业集聚

据统计，2022年、2023年、2024年中老铁路运输货物分别达1120万吨、1781万吨、1964万吨，其中跨境货物达210.3万吨、441万吨、478.2万吨，展现出强劲的市场需求和贸易活力。

货运量增长，也让铁路部门面临“甜蜜的烦恼”——水果生鲜旺季，铁路货运站空间供不应求。“一个集装箱里装着不同收货人的货，得在集装箱中心站分解后再配送。”中国铁路昆明局集团有限公司货运部相关负责人说，如今集装箱变多，扩大存放空间成了头等大事。

中心站塞不下，“站外站”成为解决方案。在昆明市王家营片区，中铁联集昆明中心站鸿运国际物流港“站外站”建了起来，提供“一站式”服务——从储存到配送，从修理到堆存，统一平台、统一服务、统一报价，不仅提高了货物中转集散的效率，也降低了货运成本，让中老铁路这条“黄金通道”有了“大仓库”。

原先，货物的海关监管作业在口岸集中办理，如今“分流”到水果、冰鲜水产品等不同类型的指定监管场地。未来，随着磨憨铁路口岸海关指定监管场地类型不断增多、面积逐渐扩大，生物风险防范能力提升，也将进一步缩短货物通关时间。

自开通运营以来，中老铁路以其高效便捷的运输优势、沿线丰富多彩的特色文化吸引力，迅速成为连接中国与东南亚跨境游的“黄金线路”。目前，昆明南至万象、普洱至琅勃拉邦间开行的国际旅客列车，出入境旅客从每天300人次增至最高1300人次，为旅客跨境旅游、学习、经商等提供了便利。据悉，今年以来，东盟国家游客赴西双版纳的旅游订单同比增长超2.5倍，沿线酒店入住率稳定在85%以上，形成独具特色的跨境旅游经济圈。

运输效率的提升，正催生更深的产业变革。中老铁路普洱站旁，一座咖啡产业园拔地而起。一颗颗咖啡鲜果经过清洗、脱皮、烘干等多道工序，制成咖啡生豆，装进集装箱，再销往国内外多个地区。“中老铁路开通前，咖啡豆转运损耗高、成本高。现在通过铁路运输，每个集装箱能节省5000元。”云南鸿璟供应链管理有限公司总经理贺瑗平说，从运输到加工、集散，一条咖啡产业链正在形成。

从大通道到大产业，中老铁路正带动沿线经济进一步提速发展。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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