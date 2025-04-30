本报北京4月29日电 （记者丁怡婷）4月29日，中建集团发布中国建筑“好房子”营造体系，锚定“安全、舒适、绿色、智慧”目标，将好设计、好材料、好建造、好运维通过好集成统筹在一起，形成营造“好房子”的系统方法。

中建集团相关负责人介绍，中国建筑“好房子”营造体系主要通过需求解读、标准扫描和措施制定来解决相应居住痛点。“需求解读”基于入户调研和客户需求反馈，梳理出能解决百姓95%以上居住痛感的101项关键需求；“标准扫描”找到应对这些技术问题的国家、地方和行业标准，并充分考虑不同气候区的技术标准差异；“措施制定”则由各环节专家提出解决问题的具体措施及管控要点，让科技成果更多赋能“好房子”建设。

目前，该营造体系已在第一批30多个商品房项目中启动实践。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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