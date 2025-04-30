本报北京4月29日电 （记者王云杉）4月29日，《全国数据资源调查报告（2024年）》在第八届数字中国建设峰会上正式发布。报告显示，我国数据资源规模优势持续扩大，数据资源开发利用活跃度稳步提升，各类主体加快人工智能布局投入，数据要素市场化、价值化进程进一步提速。

数据资源规模加速增长。2024年，全国数据生产总量达41.06泽字节（ZB），相当于拍摄1300多万部《哪吒之魔童闹海》这样的高复杂度3D动画电影。数据资源总量同比增长25%，智能家居、智能网联汽车、无人机等智能设备数据增速位居前列。

数据存储结构持续优化。全国数据存储总量为2.09泽字节（ZB），同比增长20.81%。存储空间利用率为61%。结构化数据增速大幅超过非结构化数据存储增速，表明数据资源开发利用的程度明显提高。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经