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神舟十九号载人飞船因气象原因推迟返回

将根据东风着陆场气象条件，择机实施返回任务

2025年04月30日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社酒泉4月29日电  记者从中国载人航天工程办公室了解到，因近日东风着陆场气象条件不满足任务要求，为确保航天员生命健康安全和任务圆满成功，经研究决定，原计划4月29日实施的神舟十九号载人飞船返回任务将推迟进行，于近日择机实施。

　　记者29日从东风着陆场了解到，着陆场目前各参试系统及人员装备均处于良好状态，针对各类突发情况做了充足预案。

　　东风着陆场位于巴丹吉林沙漠和戈壁地带，受冷空气影响，目前正处于风沙期。据介绍，大风会对飞船的姿态控制产生较大影响，影响返回舱的落点精度，返回舱落地后也容易发生拖拽翻滚等情况。此外，大风扬沙天气对搜救分队的正常搜救影响也比较大。

　　记者从酒泉卫星发射中心气象部门了解到，东风着陆场近日有适宜的天气窗口，可满足神舟十九号返回着陆的气象条件要求。酒泉卫星发射中心气象部门还将进行天气会商，预报确认返回日当天落点区域的天气情况，为航天员安全顺利返回提供保障。

　　（记者李国利、刘艺、米思源、刘一诺）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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