本报北京4月29日电 （记者喻思南）记者29日从深空探测实验室获悉：跟随鹊桥二号一同发射升空的天都一号通导技术试验星，近日成功完成全球首次白天强光干扰条件下的地月空间激光测距技术试验，标志着我国在深空轨道精密测量领域取得技术新突破。

由于地月空间尺度极大、卫星运动速度极快，对地月空间卫星进行激光测距相当于万米外瞄准亚毫米级目标，并实施精密跟踪与信号捕获。过去地月空间卫星激光测距受限于夜间无光干扰条件，观测时段受限导致轨道动态数据采集频次不足。此次白天强光干扰条件下地月空间卫星激光测距试验的顺利实施，有效拓展了该技术的观测窗口，为技术推广应用提供了工程实践基础，将有力支撑国际月球科研站等深空探测重大工程任务论证与实施。此次试验由深空探测实验室牵头，上海卫星工程研究所、中国科学院云南天文台、中国科学院上海天文台、中山大学及北京航天飞行控制中心等单位共同参与。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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