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进口榴莲“当日达”，我们能品出什么？（观象台）

韩  鑫
2025年04月30日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　同舟共济、合作共赢。马来西亚新鲜榴莲最快不到18小时便能摆上国人餐桌，见证着开放合作的强大生命力

　　

　　观察中国进口水果市场，质地细腻、香气四溢的马来西亚猫山王榴莲是当之无愧的明星水果，备受中国消费者喜爱。

　　对此，习近平主席深情点赞：“马来西亚鲜食榴莲一天之内就可以从果园运送到中国超市，深受中国老百姓喜爱。”

　　600多年前，郑和7次远洋航海中5次到访马六甲，由于鲜果无法长途运输，曾以闽粤特产荔枝干馈赠马六甲苏丹，成就了中马友好交往的一段佳话；600多年后，新鲜榴莲从果园采摘、完成出口，再到空运清关、分拣配送，最快不到18小时便能摆上国人餐桌。

　　从历史深处走来，透过榴莲“当日达”，我们能品出什么？

　　这其中，有物流技术的新突破。

　　从视若珍馐的荔枝果干到走入日常生活的鲜食榴莲，历史长河奔流至今，中国物流业加快向数字化、智能化升级，新技术、新设备不断涌现。这些向“新”攀“高”的探索，助推中国从物流大国昂首迈向物流强国，也让“货畅其流”照进现实。如今，不仅是马来西亚的鲜榴莲，依托跨境冷链物流体系，远隔重洋的智利车厘子，也能一路保鲜、漂洋过海，飞入寻常百姓家。

　　这其中，有交通网络的新升级。

　　九省通衢，鄂州花湖国际机场已开通95条国内国际货运航线，“一日达全国、隔夜达全球”在这里成为现实；西北边陲，全国首趟铁空联运跨境班列抵达乌鲁木齐，开辟铁空联运跨境物流大通道……新时代以来，我国国际航空货运网络不断织密、全球海运连接度跃居世界第一、中欧班列基本覆盖亚欧全境，一个开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系正加快构建，有力支撑“买全球、卖全球”。

　　这其中，还有对外贸易的新高度。

　　2024年，中马双边贸易额达2120亿美元，比两国建交时增长近千倍，中国连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴。在双边贸易的密集清单中，“水果奇缘”仍在浓情上演：中国人的餐桌上，出现更多来自马来西亚的山竹、菠萝蜜；吉隆坡的中餐馆里，锅包肉、咕咾鸡等传统中国名肴广受食客欢迎。

　　航海时代的远洋馈赠、你来我往的贸易热潮，共同见证着开放合作的强大生命力。

　　马来西亚汽车品牌宝腾汽车与吉利汽车合作，联合研发出马来西亚首款国产新能源汽车；马中关丹产业园与中马钦州产业园联动发展，开创“两国双园”产业新模式；中国企业承建马来西亚东海岸铁路项目，未来东岸出产的榴莲、菠萝蜜等鲜果只需几天即可抵达中国西部腹地，比传统航线节省近一半时间……

　　“小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。”从持续放宽外商投资市场准入，到深入实施自由贸易试验区提升战略，从连续举办广交会、服贸会、进博会等经贸盛会，到推动高质量共建“一带一路”走深走实，中国开放的大门越开越大，同各方分享超大规模市场带来的发展机遇，不断为地区乃至世界经济带来更多稳定性和确定性。

　　历史连接未来。从航海时代驶来的一艘艘“友谊之船”，正顺应经济全球化的大潮，向着繁荣发展的美好前景破浪前行。

　　同舟共济、合作共赢，借用网友的一句话，榴莲“当日达”，不香吗？

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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